Vuoden opetus -palkinto IPPO-kokonaisuudelle

Opetus- ja kasvatusalan pääkoulutustapahtuman, Educan, yhteydessä jaettava Vuoden opetus -palkinto jaettiin tänään Messukeskuksessa, Helsingissä. Kilpailussa haettiin uudenlaisia ja kiinnostavia opetus- ja kasvatusmenetelmiä sekä raikkaita uusia ideoita varhaiskasvatukseen ja opetukseen alakoulusta korkea-asteelle. 3 000 euron suuruisen palkinnon rahoittaa Suomen Messusäätiö.

Educa-messuilla jaettavan Vuoden opetus -palkinnon on saanut IPPO-kokonaisuus. IPPO on työväline, jonka avulla opettaja voi suunnitella opettamansa kokonaisuuden siten, että se tukee oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä antaa aikaa näiden taitojen harjoittamiselle. IPPOn tavoitteena on kehittää oppilaiden aktiivisuutta, ajattelua, itseohjautuvuutta sekä oppimismotivaatiota. IPPO auttaa oppilasta tietojen ja taitojen mieleen painamisessa sekä positiivisen opiskeluasenteen löytämisessä.

”Keskeistä IPPOssa on oppilaan omien vahvuuksien tunnistaminen sekä itsetunnon kehittäminen. Hyvistä oppimaan oppimisen taidoista on hyötyä koulun jälkeen läpi koko elämän” toteaa raati perusteluissaan.

Palkinnon vastaanottivat IPPOn kehittäjät Johanna Kivekäs ja Salla Venäläinen.

Tällä kertaa kilpailussa myönnettiin myös kunniamaininta, jonka sai ”Alakoulun aarreaitta” -facebook-ryhmän perustaja Saara Mälkönen.

”Kyseessä on monipuolista ja hyödyllistä tietoa jakava facebook-ryhmä, jossa on jo 30 000 jäsentä. Se antaa vinkkejä ja ideoita alakouluopetukseen ja tarjoaa vertaistukea parhaimmillaan”, raati perustelee.

Raatiin kuuluivat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen (raadin pj.), OAJ: viestinnän edustaja Heikki Pölönen, Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Messukeskuksen tiedottaja Taira Sjöblom-Tallus, Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Lieselotte Eskelinen, opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta, Suomen rehtorit SURE ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen ja OAJ:n järjestöasiamies Riitta Silvonen (raadin sihteeri).

Educa-messut on Suomen johtaja kasvatus- ja koulutusalan ammattitapahtuma, jonka järjestävät yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Messukeskus. Siihen osallistuu vuosittain yli 16 000 kävijää.

Suomen Messusäätiö jakaa joka vuosi noin 400.000 eurolla palkintoja suomalaisen elinkeinoelämän edistämiseen.