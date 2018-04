Vuoden paras päihdeaiheinen tutkimusartikkeli paljasti uutta tietoa alkoholin vaikutuksista sikiöön

Alkoholi- ja huumetutkijain seura on palkinnut vuoden parhaana päihdeaiheisena tutkimusartikkelina Heidi Marjosen, Hanna Kahilan ja Nina Kaminen-Aholan artikkelin raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen genotyyppikohtaisista vaikutuksista istukan geenien säätelyyn ja vastasyntyneen päänympärykseen.

Epigeneettisessä tutkimuksessa selvitettiin, muuttaako äidin käyttämä alkoholi sikiön geenien toiminnan säätelyä ja vaikuttaa näin sikiön kehitykseen.

Tutkimuksen tulokset ovat merkittäviä: tutkimuksessa löydettiin ensimmäinen perinnöllinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, miten alkoholialtistus ilmenee vastasyntyneessä. Alkoholialtistus muuttaa kasvua säätelevän geenialueen toimintaa ja sikiön pään kasvua sen mukaan, minkälaiset perintötekijät lapsi on vanhemmiltaan perinyt.

Löytö auttaa ymmärtämään aiempien tutkimusten ristiriitaisia tuloksia äidin alkoholinkäytön suhteesta lapsen pään kokoon. Tulokset osoittavat, että lapsen pään koko ei kerro raskaudenaikaisesta alkoholialtistuksesta, kuten aiemmin on uskottu.

Heidi Marjonen ja Nina Kaminen-Ahola työskentelevät Helsingin yliopistossa, Hanna Kahila Helsingin yliopistollisessa sairaalassa.

Alkoholi- ja huumetutkijain seuran tarkoitus on edistää tieteellistä päihdetutkimusta Suomessa. Vuoden parhaan päihdeartikkelin palkinto jaetaan vuonna 2018 ensimmäisen kerran. Palkittavan artikkelin valitsi päihdelääketieteen professori emeritus, tutkimusprofessori Hannu Alho.

Viite: Heidi Marjonen, Hanna Kahila & Nina Kaminen-Ahola (2017) rs10732516 polymorphism at the IGF2/H19 locus associates with a genotype-specific trend in placental DNA methylation and head circumference of prenatally alcohol-exposed newborns. Human Reproduction Open. DOI:10.1093/hropen/hox014

