Vuoden rakennuttajaksi 2017 valittu kampuskehittäjänä tunnettu Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Työympäristömuutos on taitolaji 25.7.2017

Yhä useampi työskentelee monitilatoimistossa. Oma huone on mennyttä aikaa ja työpiste valitaan tehtävän mukaan. Aihe on nyt ajankohtainen lukuisissa suomalaisissa yrityksissä, kun vanhoja toimistoja muutetaan paremmin työtekijöiden hyvinvointia ja liiketoimintaa tukeviksi. Siirtyminen moderniin työympäristöön ei kuitenkaan ole itsestään selvää ja matkalla uusien työtapojen omaksumiseen on otettava monta askelta. RAKLI kokosi vinkit ja parhaat esimerkit työympäristömuutoksen johtamiseen.