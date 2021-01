Vuoden Restonomi 2020 on Heidi Kilpiä

Ranskan matkoihin erikoistuneen Pamplemousse Oy:n osakas Heidi Kilpiä on järjestyksessään 20. Vuoden Restonomi. Arvonimi luovutettiin Heidille Haaga-Helian Haagan restonomikampuksen opiskelijayhdistys Pore Ry:n virtuaalisessa vuosijuhlassa 23.1.2021.

Vuoden Restonomi -palkinto on kunniamaininta Haaga-Helian Haagan kampukselta valmistuneelle restonomille, joka on innovatiivisuudellaan ja esimerkillisyydellään viitoittanut tietä tuleville restonomeille. Valinnan tekevät Haagan Restonomit, joka on Haagan restonomikampukselta valmistuneiden restonomien taustayhteisö.



Palkinnon myöntämisen perustuina olivat muun muassa innovatiivisuus sekä restonomikoulutuksen sanansaattajana toimiminen. Pamplemousse Oy on koronakriisin aikana kehittänyt nopealla aikavälillä tuotteita kotimaan matkailuun, joissa he tuovat palan Ranskaa Suomeen. Valikoimassa on esimerkiksi kävelyretki Helsingissä ranskaa puhuen tai virtuaalitreffit viinintuottajan kanssa.



Heidi on valmistunut Haagasta restonomiksi (AMK) vuonna 2009 sekä suorittanut restonomi yAMK tutkinnon vuonna 2020, tehden erinomaisen lopputyön asiakaskokemuksen kehittämisestä. Heidi on aktiivisesti käynyt luennoimassa restonomiopiskelijoille matkatoimistoalasta sekä tehnyt restonomikoulutusta näkyväksi omalla toiminnallaan.



Vuoden Restonomi -kunniamaininnan aiemmin saaneita henkilöitä ovat mm. McDonald's Finlandin HR-johtaja Maarit Latvala, Tapahtumahotelli Huoneen perustaja ja omistaja Evon Blomstedt, ravintoloitsija Ville Relander sekä Aurinkomatkat – Suntours Oy: n toimitusjohtaja Timo Kousa.



Haaga-Helian Haagan restonomikampus on Suomen suurin restonomikouluttaja ja se on tarjonnut hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeenjohdon koulutusta vuodesta 1969. Restonomi-tutkintonimike otettiin käyttöön vuonna 1982.