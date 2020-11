Vuoden turvallisuusjohtaja on SOK:n Antti-Pekka Kuusiluoma

Turvallisuusalan ansioituneelle sekä alan osaamista edistävälle johtajalle jaettavan vuoden turvallisuusjohtaja –palkinnon sai SOK:n hallintopalveluiden ja riskienhallinnan johtaja Antti-Pekka Kuusiluoma. Aalto University Professional Development (Aalto PRO) ja Finnsecurity ry. jakoivat palkinnon nyt viidettä kertaa.

”Antti-Pekka Kuusiluoma täyttää valintakriteerit kirkkaasti. Hän on työssään kyennyt vahvistamaan turvallisuustoiminnan strategista asemaa liiketoiminnan tukena. S-ryhmä ei turhaan olekaan keskeinen benchmark-yritys alalle. Vastuullisista tehtävistä huolimatta Kuusiluoma on aina löytänyt aikaa vaikuttaa turvallisuuden asemaan myös organisaationsa ulkopuolella. Suomi on pieni maa ja kiistatta yksi vahvuuksistamme alalla on tiedon ja kokemusten vaihto kollegoiden kesken”, kertoo palkintoraadin jäsen Markku Rajamäki, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto.

”Meidän turvallisuusalan ammattilaisten tehtävänä on auttaa liiketoimintaa varmistamaan, että yrityksen kanssa asioivat asiakkaat ja yrityksessä työskentelevä henkilöstö tuntevat olonsa mahdollisimman turvalliseksi, realiteetit huomioiden. Riskien analysointi on tärkeä turvallisuuden kehittämisen lähtökohta. Keskeistä on, että henkilöstö tuntee ja hallitsee omaan työhönsä liittyvät riskit ja osaa toimia turvallisesti poikkeustilanteissa ja niistä huolimatta”, korostaa Antti-Pekka Kuusiluoma.

Valintakriteereissä painotetaan toimimista vaativassa johtamistehtävässä sekä turvallisuuden hahmottamista laaja-alaisesti ja strategisesti. Lisäksi edellytetään, että valittava henkilö on osoittanut aktiivisuutta turvallisuustoiminnassa ja sen strategisessa vahvistumisessa omassa organisaatiossa ja/tai alalla, ja että hän on panostanut turvallisuusalan osaamisen kehittymiseen Suomessa.

Palkintoraatiin kuuluivat Aalto PRO:n ohjelmajohtaja Anna-Maija Ahonen, Finnsecurity ry:n toiminnanjohtaja Joona Vuorenpää ja puheenjohtaja Juha Härkönen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Markku Rajamäki.

Katso video palkinnonjakotilaisuudesta

Lisätiedot

Anna-Maija Ahonen

ohjelmajohtaja, Aalto PRO

Puhelin 050 307 4934

anna-maija.ahonen@aaltoee.fi

Turvallisuusjohdon koulutusohjelma

Aalto PRO:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelma on alalla jo käsite ja korkealle arvostettu. Sen on käynyt jo yli 400 suomalaista turvallisuusammattilaista, jotka arvostavat myös koulutuksessa syntyvää, koko työuran kestävää turvallisuusosaajien verkostoa. Ohjelman valttina on sen kokonaisvaltainen ote turvallisuuden ja johtamisen kehittämisen näkökulmiin.