Vuoden upseeriksi valittu majuri Antti Kuparinen tunnetaan yhteistyökyvystään

Työssä jaksaminen ja työstä palautuminen on suomalaisupseerien aito huoli. Niin myös Vuoden upseeriksi valitun majuri Antti Kuparisen.

-Konkreettisesti se näkyy ”kentällä”, kuten esimerkiksi sotaharjoituksissa. Väsyminen ja palautuminen rankasta työstä on syytä tunnistaa ja tunnustaa, sanoo Kainuun prikaatissa työskentelevä majuri Kuparinen.

Kyse ei ole vain fyysisestä rasituksesta, vaan se ilmenee myös henkisenä raskautena. On kovaa huomata, jos ei jaksakaan eikä palaudu työstään. Ei ole hyvä tilanne työntekijälle eikä työnantajalle, jos tunne nujertaa niin, että turhautuu työssään.

-Me upseerit teemme kutsumustyötämme ja sitoudumme siihen vahvasti. Vie pohjan pois keskustelulta, jos huolemme kuitataan vain ”ammatinvalintakysymyksenä”. Ihmisiä olemme me upseeritkin. Meillä on perheet ja me olemme osa yhteiskuntaa.

Yhteistyö työnantajan kanssa vaatii ennakoivaa asennetta ja yhteistä tavoitetta

Paikallisella tasolla ”pelimerkit” työsuojelun parantamiseksi ovat vähissä. Kentän ääntä viestitään Upseeriliitolle, joka edunvalvojana tukee esimerkiksi työaikojen suunnitteluun, perheestä erillään asumiseen sekä kansainvälisiin tehtäviin liittyvissä asioissa.

-Myös paikallisen luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun rooli on tärkeä. On iso onnistumisen hetki, kun luottamusmiehenä voi auttaa yksittäistä jäsentä, sanoo Kuparinen, joka Upseeriliiton Kainuun osaston aktiivina on toiminut itsekin luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna.

Tärkeä yhteistyönkumppani on ilman muuta myös työnantaja. Kuparinen kiittää Kainuun prikaatin henkeä, jossa yhteistyö toimii. Vaaditaan aitoa halua kuunnella ja keskustella sekä ennakoivaa asennetta.

Yhteistyötaito onkin syy, miksi Upseeriliiton liittovaltuusto valitsi Antti Kuparisen Vuoden upseeriksi. Perusteluiden mukaan "Antti on luonut erinomaiset suhteet Kainuun prikaatissa työnantajaosapuoleen ja kyennyt erittäin hyvässä hengessä selvittämään jäsenistömme asioita, ennakoiden ja edunvalvonta edellä".

-Arvostan Vuoden upseeri -valintaa merkittävästi. Tuntuu hyvältä, että ihmisten kanssa taustalla ja paikallisella tasolla tehty edunvalvontatyö huomataan ja sitä arvostetaan.

Vuoden upseeri, majuri Antti Kuparinen

Puheenjohtaja Ville Viita, Upseeriliitto

