Vuoden vanhusteko -palkinto Liikkuvalle resurssikeskukselle Turkuun

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n ja Turun kaupungin yhteisen Liikkuvan resurssikeskuksen. Se tarjoaa kotona asuville ikääntyville liikkuvaa ja arkiympäristöön jalkautuvaa palvelua, joka ohjaa ikääntyviä palvelujen pariin sekä järjestää pop up -tyyppistä vapaaehtoistoimintaa ikääntyvien omien toiveiden mukaisesti.

Liikkuva resurssikeskus on toiminut Turussa ja Varsinais-Suomessa vuodesta 2016. Hankkeessa on tehty uudenlaista yhteistyötä yhdistysten ja julkisen sektorin välillä ns. yhden luukun periaatteella: ikääntynyt saa yhdestä paikasta neuvontaa sekä kaupungin että järjestöjen ikääntyneille suunnatusta toiminnasta.

– Pysäkeillä on kohdattu jo yli 4 000 ikäihmistä. Hankkeessa on liikuttu mm. autolla, palvelubussilla, kirjastoautolla, vesibussilla ja matkailuautolla. Pysähtymispaikkoja ovat kauppojen aulatilat, huoltoasemien pihat, torit, ostarit, aluetalot, kerhotilat ja terveyskeskusten edustat – eli missä vain ikääntyneitä tavoitetaan, kertoo Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Pilvi Heiskanen.

–Kohtaamisilla ja neuvonnalla parannamme palveluiden saavutettavuutta ja oikea-aikaisuutta sekä vahvistamme ikääntyneiden itsenäistä pärjäämistä kotona, kuvailee palveluohjaaja Antero Lehtonen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta Liikkuva resurssikeskus -hankkeesta.

Liikkuva resurssikeskus tarjoaa kertaluontoista pop up -vapaaehtoistoimintaa

Liikkuva resurssikeskus -hankkeen tavoitteena on neuvonnan lisäksi vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja osattomuutta järjestämällä kertaluontoista pop up-vapaaehtoistoimintaa ikääntyneiden omien toiveiden mukaisesti.

– Hankkeen kautta myös ne ikääntyneet ihmiset, jotka eivät voi sitoutua perinteisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin, voivat osallistua ja tehdä hyviä tekoja lähimmäisilleen. Olemme mm. järjestäneet korttitalkoita ja mm. keränneet villasukkia ja käsitöitä lahjoitettavaksi vähävaraisille perheille. Näihin tempauksiin osallistui myös senioreita, jotka eivät juurikaan liiku kodin ulkopuolella.

– Pop up -tempauksina on järjestetty mm. tansseja vanhusten palvelukeskuksissa, joihin on kutsuttu tanssittajiksi muita alueen asukkaita. Pop up -vapaaehtoisia on hankkeessa ollut mukana lähes 2000, iloitsevat hankkeen projektikoordinaattori Helena Norokallio ja projektisuunnittelija Satu Järvenpää Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry:stä

Liikkuva resurssikeskus julkaisee kolme kertaa vuodessa Menovinkit senioreille -esitettä, joka sisältää tapahtumatietoja, vapaaehtoistoiminnan ja saattaja-avun mahdollisuuksia.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Turun kaupungin lisäksi useat muut Varsinais-Suomen kunnat, Siskot ja Simot ry, Turun Kaupunkilähetys ry:n Asiakkaan polku -hanke, KomPAssi -hanke sekä Valli ry:n ja Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n Iloa arkeen -pysäkkitoiminta.

Vuoden vanhusteko jaettiin tänä vuonna Kuopiossa

Vuoden vanhusteko -palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin parantamista.

Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

– Tänä vuonna hakemuksia tuli yli 30 ja niissä oli paljon innovatiivisia hankkeita. Liikkuva resurssikeskus -hanke on onnistunut esimerkki järjestöjen, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyöstä ja matalan kynnyksen toiminnasta. Erityisen arvokkaan hankkeesta tekee sen ikääntyneille ihmisille tarjoama kertaluonteinen mahdollisuus kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan ikääntyneiden omien toiveiden mukaisesti, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara toteaa.

Ilmarisen rahoittaman Vuoden vanhusteko -palkinnon suuruus on 5 000 euroa. Palkinto jaetaan vuosittain Vanhustenpäivän pääjuhlassa, jonka Vanhustyön keskusliitto järjestää yhteistyössä eri kuntien ja toimijoiden kanssa. Tänä vuonna juhlaa vietettiin Kuopiossa 7. lokakuuta.

Palkitun hankkeen verkkosivut: Liikkuva resurssikeskus