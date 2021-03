Vuoden viestintätoimisto kasvaa vauhdilla – Kurio nousi yli 4 M€ liikevaihdolla keskisuurten toimistojen joukkoon

Vuosi 2020 oli someen erikoistuneen luovan toimiston Kurion historian paras kaikilla mittareilla. Liikevaihto kasvoi 30 % yli 4 miljoonaan euroon ja kannattavuus säilyi erittäin hyvällä tasolla. Lisäksi Kurio nimettiin vuoden viestintätoimistoksi Finnish Comms Awardissa ja pokkasi toistakymmentä palkintoa ympäri maailman.

”Some nähdään nykyään keskeisenä osana markkinointia ja meidät sen strategisina osaajina. Olemme aloittaneet viime vuonna yhteistyön esimerkiksi Keskon, Hartwallin ja useiden Fazerin brändien kanssa, mikä näkyy liiketoiminnan kasvuna”, kertoo Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas.

Koronavuosi 2020 oli myös sosiaaliselle medialle historiallisen kasvun vuosi. Kantarin lukujen mukaan sosiaalinen media oli Suomessa ainoita selvästi plussalle yltäneitä mainosmedioita isojen leikkausten keskellä. ”Sosiaalisen median panostukset nousivat viime vuonna todella merkittävästi ja vuosi 2021 näyttää samanlaiselta. Epävarmoina aikoina ketterä media on markkinoijalle henkivakuutus”, jatkaa Opas.

Viime vuosi oli Kuriolle myös ennätyksellinen kansainvälisessä menestyksessä. Kurio sai Digital Consultancy of the Year -tittelin SABRE Awards EMEA:ssa ja Agency of the Year -tunnustuksen European Excellence Awardsissa pienten ja keskisuurten toimistojen kategoriassa. Alkuvuodesta toimisto nostettiin yhtenä yhdeksästä The World’s Leading Independent Agencies -listalle, jonka koostaa vuosittain Campaign Magazine ja maailman laajin itsenäisten toimistojen ketju thenetworkone. Kampanjoiden saamista tunnustuksista mainittakoon Kurion Nesteelle ja Mantsiselle suunnitteleman ja toteuttaman #ZeroExclusion-kampanjan valinta vuoden viestintäteoksi Finnish Comms Awardsissa.

Uusi vuosi on käynnistynyt Kuriossa vauhdilla ja joukkoa vahvistaa uusi asiakkuusjohtaja Jenni Forsblom. ”Olen pitkään työskennellyt digitaalisen markkinoinnin parissa, viimeisimpänä Bablerilla vaikuttajamarkkinointitoimistossa. Kurioon tuon mukanani osaamista asiakkuuksien johtamisesta sekä liiketoiminnan kehittämisestä. Liityn Kurion mahtavaan porukkaan innoissani. Talo on täynnä inspiraatiota ja luovuutta. Odotan innolla uusia tuulia upeiden asiakkaidemme parissa”, Forsblom kertoo.