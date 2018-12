Vuoden viimeisessä Feasta Clubi-illassa soittaa Rudi & co

Feasta Clubi-illat päättää tältä vuodelta vaasalainen Rudi & co, joka esiintyy kaupunginkirjaston Draama-salissa torstaina 13.12. Clubi alkaa klo 18 ja se on ilmainen.

Vaikka Rudi & co on uusi kokoonpano, on siinä mukana monelle jo ennestään tuttuja soittajia: Tero Iijalainen, basso, Mika Cibulka, viulu sekä Rudi Lukkarinen, akustinen kitara ja laulu.

Soittajat ovat olleet monissa eri tyylin ryhmissä mukana. Cibulkalla on kokemusta aina kaupunginorkesterista rockmusiikkiin asti. Lukkarinen on aloittanut soittamalla folkia, jonka jälkeen hän siirtyi rock'n’rolliin ja punk-rockiin palaten nyt taas juurilleen folk-musiikkiin. Lukkarinen on soittanut Ratsiassa ja Rudi-yhtyeessä, jotka molemmat levyttivät mm. hittibiisit ”Lontoon skidit” sekä myös Yö-yhtyeen levyttämän ”Taivas saa odottaa”.

Illan aikana kuullaan Lukkarisen vanhoilta yhtyeiltä muutama biisi, mutta pääasiassa illan ohjelma koostuu Lukkarisen omista uusista kappaleista.