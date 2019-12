Vuoden vilkkain sesonki laajentaa Prismojen aukioloaikoja

Ruokakauppojen aukioloajat laajentuvat joulun aikaan ja tuovat helpotusta joulukiireisiin. Tänä vuonna Turun Osuuskaupan Prismat palvelevat 19.12. alkaen puoleen yöhön aina aatonaattoon asti.

– Hyvät kokemukset ja asiakkaidemme myönteinen palaute pidennetyistä aukioloista ovat innostaneet meidät tarjoamaan tänä jouluna laajat aukioloajat. Asiakkaamme arvostavat niiden joulukiireeseen tuomaa joustoa, sanoo toimialajohtaja Mikko Junttila Turun Osuuskaupasta.

– Ruokakaupoissa tulee olemaan vilkkainta aatonaattona maanantaina. Myös jouluaatosta on tullut joka vuosi yhä suositumpi kauppapäivä. Jouluaaton suosio kauppapäivänä on kasvanut 40 prosenttia kuluneen kolmen vuoden aikana, Junttila jatkaa.

Koska joulu on vuoden vilkkain sesonki, on kaupoissa paikoin tiivis tunnelma laajoista aukioloista huolimatta. Väljyyttä ostoksien tekemiseen saa todennäköisemmin, kun lähtee kaupoille aamuvarhaisella tai myöhään illalla. Eniten kuhinaa hyllyjen väleissä on iltapäivisin ja alkuillasta.

Myöhäiset illan tunnit ovat monelle myös sopivan rauhallista aikaa tehdä viimeisiä lahjahankintoja pukin konttiin markettien pukeutumisen, lelujen ja kodin elektroniikan osastoilla.

Turun Osuuskaupan Prismojen aukioloajat jouluna:

Prismat Mylly, Itäharju, Piispanristi, Länsikeskus, Tampereentie ja Loimaa ovat torstaista 19.12. alkaen auki klo 24:ään aina maanantaihin 23.12. saakka.

Jouluaattona 24.12. ja joulupäivänä 25.12. Prismat sulkevat ovensa klo 18

Oman joulukaupan aukioloajat voi tarkistaa S-kanavalta: https://www.s-kanava.fi/web/tok/myymalat-ja-palvelut

Yhteystiedot:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Junttila, puh. 010 764 4005