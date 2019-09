Vuokatin yhteistyöverkostolle merkittävä tunnustus – Jyväskylän yliopiston liikuntateknologia keskiössä

Vuokatin yhteistyöverkosto on nimetty hyväksi eurooppalaiseksi käytänteeksi (”good practice”). Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö on yksi keskeisimmistä Vuokatin yhteistyöverkoston rakentajista ja kehittäjistä. Nimityksen on tehnyt koko EU:n laajuinen Interreg Europe -ohjelma. Ohjelmalla on vuodesta 2014 alkaen tuettu julkisten viranomaisten ja julkisluonteisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi.

Yliopiston yhteistyökumppaneina verkostossa toimivat mm. Kainuun liitto, Sotkamon kunta, Vuokatti Sport, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia ja CEMIS (Center for Measurement and Information Systems), johon JYU:n ohella kuuluu Oulun yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu, VTT-MIKES ja CSC. Kainuun liitto on verkoston rakentamisen ja kehittämisen päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta. Pelkästään Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikölle kohdistettu EAKR-rahoituksen osuus vuosina 2014–2019 on ollut yli miljoonaa euroa.

- Vuokattiin on syntynyt pitkän kehittämistyön tuloksena ainutlaatuinen huippu-urheilun osaamiskeskus, jossa Jyväskylän yliopiston panos on keskeinen.Kainuun liitto on kohdentanut hallinnoimiaan Euroopan aluekehitysrahoja merkittävästi Vuokatin alueen kehittämiseen. Urheiluun, liikuntaan ja terveyden edistämiseen liittyvät innovaatiot ovat osa Kainuun älykkään erikoistumisen painopisteitä, aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas Kainuun liitosta kertoo.

Vuokattiin on kehitetty liikuntateknologian toimintaympäristöä määrätietoisesti jo vuodesta 2004, jolloin Vuokatissa alkoi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Sotkamon kunnan rahoittama liikuntateknologian maisterikoulutus.

- Vuokatti Sport ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia ovat tarjonneet erinomaisen harjoitteluympäristön valmentajineen ja urheilijoineen. Tähän kokonaisuuteen Jyväskylän yliopisto yhteistyökumppaneineen on tuonut tieteellistä osaamista, professori Vesa Linnamo Jyväskylän yliopistosta sanoo. Professori Linnamo on ollut perustamassa yliopiston liikuntateknologian yksikköä Vuokattiin ja johtanut sitä alusta saakka.

Interreg Europen arviossa korostetaan Vuokatin alueella tehtyä verkostoyhteistyön merkitystä. Sillä on kehitetty perinteisestä turistikohteesta osaamiskeskittymä, jossa ammattimainen talviurheilu, vapaa-aika sekä koulutus nivoutuvat saumattomasti yhteen.

- Kehitystyössä on EAKR-hankerahoitus ja yhteistyö Kainuun liiton kanssa ollut korvaamattoman tärkeätä. Vuokatin asema talviurheilun valmennus- ja tutkimuskeskuksena on vahvistunut niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, mikä on näkynyt tiivistyneenä yhteistyönä Suomen Olympiakomitean, Suomen hiihtoliiton ja Suomen ampumahiihtoliiton kanssa sekä erityisesti kiinalaisten urheilijoiden määrän kasvuna Vuokatissa, Linnamo kertoo.

Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas on aikaansaannoksiin hyvin tyytyväinen.

- Vuokatista on kehittynyt kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu ja vetovoimainen huippu-urheiluvalmennuksen keskus, jossa yhdistyy valmennuksen kehittämistä tukeva tutkimus, urheiluakatemian kautta monipuoliset opiskelumahdollisuudet toiselta asteelta korkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin asti. Vuokatin huippu-urheiluympäristön kehittyminen on kasvattanut myös matkailijamääriä Kainuussa, Ponnikas sanoo.