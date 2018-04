Vuokra-asumista ja tuettua ikääntyneiden hoivapalvelua tarjoava palvelukeskus valmistui Suurpeltoon Espooseen

Yhtiöt lyhyesti

Lapti Group on asuntojen ja palvelutilojen rakennuttamiseen erikoistunut rakentamispalveluyhtiö. Asunto- ja palvelutilatuotannon lisäksi yhtiö tuottaa talotekniikkapalveluita sekä osana omia rakennuttamishankkeitaan että ulkoisille asiakkaille. Lapti Group on yksi Suomen nopeimmin kasvavista talonrakennusyhtiöistä. Lapti Groupin liikevaihto oli 226 milj.€ vuonna 2017 ja työntekijämäärä 700. Lue lisää: www.lapti.fi

Hemsö on Ruotsin johtava yksityinen yhteiskuntakiinteistöjen omistaja. Hemsön toimintaan kuuluu hoiva-, oppilaitos-, terveydenhuolto- ja oikeuslaitoskiinteistöjen kestävä omistaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Hemsö toimii Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa. Hemsölle ovat tunnusomaisia pitkät vuokrasopimukset ja vakaat asiakkaat. Hemsön kiinteistökannan kokonaisarvo on noin 4 miljardia euroa. Hemsön enemmistöomistaja on Ruotsin valtion eläkerahasto AP3. Standard & Poor’s on myöntänyt Hemsölle maaliskuussa 2015 luottoluokituksen A-. Lue lisää: http://www.hemso.se/fi