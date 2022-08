Vuokra-asuntomarkkina palautumassa pandemiasta

Tilastokeskus on julkaissut vuokratilastot vuoden 2022 toiselta neljännekseltä. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat vuodentakaisesta koko maassa 0,8 prosenttia. Vuokrien vuosimuutos oli muualla Suomessa (+1,0 %) pääkaupunkiseutua (+0,3 %) suurempi.

”Pääkaupunkiseudulla yksiöiden vuokrat nousivat selvästi vähemmän kuin muualla Suomessa. Yksiöiden vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla 0,1 prosenttia ja muualla Suomessa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Myös kolmioiden ja suurempien vuokra-asuntojen vuokrien vuosimuutos (+0,9 %) oli pääkaupunkiseudulla selvästi yksiöitä (0,1 %) ja kaksioita suurempi (+0,2 %).

Eniten vuokrat nousivat Turussa (1,8 %), Rovaniemellä (1,6 %) sekä Tampereella (1,5 %). Missään kaupungissa vuokrataso ei laskenut, mutta Jyväskylässä ja Mikkelissä vuokrat pysyivät ennallaan. Vuokrat pysyivät lähes muuttumattomina viime vuoteen verrattuna Kajaanissa (0,2 %), Porissa (0,2 %) sekä Helsingissä (0,2 %).

”Vuokra-asuntojen kysyntä on vahvistunut kesää kohti. Vuokra-asuntomarkkinan kesäsesonki on koko maan tasolla ollut asuntojen markkinointiaikojen näkökulmasta tarkasteltuna vastaavanlainen kuin kesä 2019 ennen koronapandemiaa. Myös pääkaupunkiseudulla markkinointiajat ovat olleet laskussa Vuoraovi.com-sivustolla, mutta edelleen vuokra-asunnon etsijöillä on ollut valinnanvaraa enemmän kuin pandemiaa”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla vuokrat olivat laskeneet kaksi vuosineljännestä peräkkäin, mutta nyt vuokrat kääntyivät jälleen kasvutrendille. Vuokrat nousivathuhti-kesäkuussa Helsingissä 0,4 prosenttia ja koko pääkaupunkiseudulla 0,6 prosenttia verrattuna kuluvan vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Vuokrien neljännesvuosimuutos oli kuitenkin edelleen pienempi pääkaupunkiseudulla verrattuna muuhun Suomeen (+0,9 %).