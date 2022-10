Vuokralla asuvia jo yli 1,5 miljoonaa

”Vuokralla asuminen on lisääntynyt yleisesti finanssikriisistä lähtien”, sanoo yliaktuaari Mika Ronkainen Tilastokeskuksesta.

Nuorilla vuokralla asuminen on selvästi omistusasumista yleisempää: neljä viidestä alle 30-vuotiaiden asuntokunnasta asuu vuokralla.

”Vuokralla asuminen on lisääntynyt erityisesti nuorilla. Alle 30-vuotiaiden vuokralla asuvien asuntokuntien osuus on kasvanut kymmenellä prosenttiyksiköllä kymmenessä vuodessa”, Ronkainen sanoo.

”Itsenäisesti asuvilla nuorilla vuokralla asuminen on selkeästi omistusasumista yleisempää. Kaupunkimaisissa kunnissa nuorten vuokralla asuminen on yleisempää kuin maaseudulla.”

Omistusasunnoissa asuvia oli viime vuonna 3,7 miljoonaa eli 69 prosenttia asuntoväestöstä.

Yksinasuvista vuokralla asui 50 prosenttia ja omistusasunnossa 46 prosenttia.

”Myös yksinasuvien vuokralla asuminen on lisääntynyt, mutta omistusasuminen on kuitenkin lähes yhtä yleistä vielä koko maan tasolla”, toteaa Ronkainen. ”Suurissa kaupungeissa tilanne on toinen, sillä esimerkiksi Tampereella ja Turussa lähes kaksi kolmesta yksinasuvasta asuu vuokralla.”