Vuokramarkkinakatsaus: Seinäjoki kasvaa, Vaasa polkee paikallaan

Suomen Vuokranantajien tuoreen vuokramarkkinakatsauksen mukaan Seinäjoen ja Vaasan kehitys kulkee eri suuntiin: Seinäjoki kasvaa, kun taas Vaasa polkee paikallaan. Neljättä kertaa julkaistussa Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsauksessa tarkastellaan eri kaupunkien vuokramarkkinanäkymiä Vuokraovi.comin kevään 2019 tilastojen sekä Tilastokeskuksen tietojen valossa.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Seinäjoki kasvaa suhteellisesti hyvin nopeasti. Vaasan kasvu on polkenut paikallaan ja ennusteen mukaan kasvua ei juurikaan ole luvassa.

”Rakkaat naapurit näyttävät kulkevan eri suuntiin. Seinäjoki kasvaa ja vahvistuu, kun Vaasa taas polkee paikallaan. Seinäjoen näkymiä tukee sijainti pääradan varressa. Vaasan vahvuutena on yliopistot, jotka takaavat asuntosijoittamiselle vahvan pohjakysynnän”, Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa perustelee.

”Vaasan kannalta olennaista on saada opiskelijat jäämään valmistumisen jälkeen seudulle. Siinä on vielä tekemistä. Työllisyys on Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla Suomen mittapuulla verrattain korkeaa, mikä luo edellytyksiä, että Vaasan seudulle voidaan jäädä.”

”Yksityisten vuokranantajien kannattaa tunnistaa eri kaupunkien trendit ja sovittaa oma strategiansa siihen. On tärkeää opiskella ja tunnistaa erityispiirteet. Paikallistuntemus on onnistuneen sijoituksen perusedellytyksiä”, osoittaa Viljamaa.