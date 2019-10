Vuokramarkkinakatsaus: Tampere ja Turku asuntosijoittajien suosiossa

Suomen Vuokranantajien tuoreen vuokramarkkinakatsauksen mukaan pääkaupunkiseutu on Suomen ainoa metropoli, mutta Tampere ja Turku kirivät perässä. Katsauksen mukaan eri alueiden eriytyminen vahvistuu tulevina vuosina. Maan tärkeiden kasvukeskusten kehitystä vauhdittamaan tarvitaan fiksuja liikenneinvestointeja sekä asuntotuotantoa myös tulevina vuosina.

Neljättä kertaa julkaistussa Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsauksessa tarkastellaan eri kaupunkien vuokramarkkinanäkymiä Vuokraovi.comin kevään 2019 tilastojen sekä Tilastokeskuksen tietojen valossa.

”Vaikka asuntotuotantomäärät ovat olleet Tampereella viime vuosina huomattavan korkeat, näyttää kaupunkiseudun vetovoima niin kovalta, että vuokrat ja asuntojen hinnat edelleen nousevat. Tampere vain vahvistaa asemaansa selkeänä Suomen kakkoskeskuksena”, kuvaa Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa Tampereen tilannetta.

”Turku on viime vuosina ollut asuntosijoittajien suosiossa. Kaupunkiseudun näkymät ovat olleet poikkeuksellisen hyvät. Viimeisissä tilastoissa Vuokraovi.comin vuokrien kehityksestä nähdään, että vuokrat ovat hieman jopa laskeneet. Kun tarjontaa tulee lisää, markkina reagoi näin. Turussa on käynnissä pieni tasaantuminen, vaikka viime vuosina Turku on hienoisesti ajanut Tamperetta kiinni.”

”Turun kannalta on olennaista tehdä päätöksiä, joilla kaupungin kasvu-ura säilyy. On selvää, että keskustelussa pitkään olleet raideinvestoinnit ovat avainasemassa, jotta kaupunkirakenteen tiivistämistä ja elinvoimaisuuden vahvistamista voidaan jatkaa. Tässä Turku on Tamperetta muutaman askeleen perässä”, Viljamaa vertailee.