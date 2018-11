Vuokranantaja – ota nämä asiat huomioon vuokrankorotuksissa

Vuokraa voi korottaa joko vuokrasopimukseen perustuvan ehdon perusteella tai neuvottelemalla korotuksesta vuokralaisen kanssa. Suomen Vuokranantajat ry:n neuvontalakimies Magda El Agoz kokosi vinkit vuokranantajalle siitä, mitä vuokraa korottaessa kannattaa ottaa huomioon.

1. Sovi korotuksista jo vuokrasopimuksessa

Vuokranantaja ei voi korottaa vuokraa yksipuolisesti vain ilmoittamalla siitä vuokralaiselle, jollei vuokrankorotusehtoa ole kirjattu vuokrasopimukseen. Vuokrasopimuksen korotusehdosta pitää käydä ilmi sekä vuokrankorotuksen peruste että korotuksen ajankohta.

2. Valitse ymmärrettävä ja riittävän yksilöity korotusehto

Vuokraa voi korottaa monin perustein, mutta pätevän korotusehdon on oltava kohtuullinen ja riittävän yksilöity. Usein vuokrankorotus on sidottu esimerkiksi elinkustannusindeksin muutokseen. Jos indeksiin sidottu korotusehto tuntuu monimutkaiselta, vuokrankorotuksen perusteeksi voidaan valita vaikkapa ennalta määrätty prosentti. Sen sijaan esimerkiksi ’yleinen kustannustason nousu’ ei ole riittävän yksilöity peruste vuokrankorotukselle.

3. Muista ilmoittaa korotuksesta

Vuokrankorotuksen määrästä ja korotuksen voimaantulosta on suositeltavaa ilmoittaa vuokralaiselle aina erikseen, vaikka nämä tiedot olisikin kirjattu vuokrasopimukseen. Ilmoitus on hyvä tehdä kirjallisesti ja viimeistään kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Kirjalliseen ilmoitukseen riittää myös sähköpostiviesti tai tekstiviesti.

4. Sopimukseen perustumattomasta korotuksesta on aina neuvoteltava

Jos vuokraa halutaan korottaa muulla kuin sopimukseen kirjatulla perusteella, on korotuksesta aina neuvoteltava vuokralaisen kanssa. Hyvän vuokratavan mukaan neuvottelu tulisi aloittaa puoli vuotta ennen suunniteltua korotuksen voimaantuloajankohtaa. Korotuksen on oltava kohtuullinen, eikä vuokra saa korotuksen jälkeen ylittää käypää tasoa. Vain poikkeustapauksissa vuokrankorotus voi olla yli 15 prosenttia. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta, on vuokranantajalla viime kädessä oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasuhde.

5. Käytä pelisilmää

Vaikka vuokranantaja olisikin sopimuksen perusteella oikeutettu vuokrankorotukseen, kannattaa korotuksen tarpeellisuutta aina harkita ja ottaa huomioon vuokramarkkinoiden tilanne. Jos vuokrankorotus saa vuokralaisen irtisanomaan sopimuksensa, korotuksen tuomat lisäeurot muuttuvat helposti tyhjiksi kuukausiksi. Jos vuokrankorotuksen jättää jonain vuonna tekemättä, myös siitä kannattaa ilmoittaa vuokralaiselle – palkkioksi tällaisesta ilmoituksesta voi saada tyytyväisen ja sitoutuneen vuokralaisen.