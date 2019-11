Vuokranmaksu takkuaa – miten asiaan voi puuttua?

Jos vuokranmaksu takkuaa tai vuokra jää kokonaan maksamatta, vuokranantajan kannattaa puuttua asiaan nopeasti. Lue Suomen Vuokranantajat ry:n neuvontalakimies Susanna-Maria Aarnivuon vinkit vuokranmaksuongelmien selättämiseen.

1. Ole heti yhteydessä vuokralaiseen

Jos vuokranmaksussa havaitaan ongelmia, vuokranantajan kannattaa ottaa heti yhteyttä vuokralaiseen sovittua yhteydenpitokanavaa pitkin. Yksityishenkilölle lähetetystä maksumuistutuksesta voidaan periä kohtuulliset kulut, esimerkiksi 5 euroa per muistutus. Mikäli maksuvaikeuksissa oleva vuokralainen on maksuhaluinen ja -kykyinen, hänen kanssaan voidaan laatia maksusuunnitelma, jossa sovitaan rästissä olevien vuokrien maksamisesta useammassa erässä. Maksusuunnitelma kannattaa aina laatia kirjallisesti.

2. Harkitse vapaaehtoista perintää

Vuokranantaja voi halutessaan myös ulkoistaa velan perinnän perintätoimistolle. Perintätoimisto jatkaa perintää maksuvaatimuksella, jonka lähettämisestä se perii vuokralaiselta myös perintäkulut. Mikäli vuokralainen riitauttaa velan perusteen tai määrän tai vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, perintä on siirrettävä oikeudelliseen perintään käräjäoikeuteen. Perintätoimiston käyttäminen ei ole välttämätöntä.

3. Vuokranmaksun laiminlyönti oikeuttaa sopimuksen päättämiseen

Vuokrasopimus on aina mahdollista päättää sopimalla siitä osapuolten yhteisen tahdon mukaisesti. Jos vuokralaisella on toistuvasti ongelmia vuokranmaksussa, vuokranantajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättymään irtisanomisajan kuluttua. Vuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden ja pitenee kuuteen kuukauteen, kun vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden.

Jos laiminlyönnit vuokranmaksussa ovat olennaisia, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Käytännössä kynnys sopimuksen purkamiselle ylittyy, kun maksuja on rästissä kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä. Purkamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Purkaminen tarkoittaa sitä, että vuokrasopimus päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Vuokralaiselle tulisi kuitenkin antaa kohtuullinen aika poistua asunnosta. Huoneiston hallinnan ajalta vuokralainen on luonnollisesti velvollinen maksamaan vuokraa.

Vuokranantajan on tärkeää muistaa, että sekä irtisanomisilmoitus että purkamisilmoitus on annettava vuokralaiselle kirjallisesti ja todisteellisesti. Todisteellisuusvaatimus edellyttää esimerkiksi sitä, että vuokralainen kuittaa ilmoituksen vastaanotetuksi tai todistaja vahvistaa, että vuokralainen on vastaanottanut ilmoituksen. Pelkkä sähköpostin lähettäminen tai kirjeen pudottaminen postiluukusta ei vielä riitä ilmoituksen todisteelliseen tiedoksiantoon. Tiedoksiannossa voi käyttää tarvittaessa haastemiestä.

4. Häätö on aina viranomaistoimenpide

Jos vuokralainen ei maksa rästejään tai suostu sopimuksen päättämisen jälkeen muuttamaan asunnosta vapaaehtoisesti, vuokranantajan on haettava maksamattomia vuokria ja häätöä käräjäoikeuden kautta. Häätö on aina viranomaistoimenpide, eli vuokranantajalla ei ole oikeutta itse ryhtyä häätämään vuokralaista tai vaihtamaan vuokra-asunnon lukkoja.

Jotta näin vakaviin tilanteisiin ei jouduta, kannattaa keskusteluyhteys vuokralaisen kanssa pitää hyvänä ja pyrkiä sopimaan asiat hyvissä ajoin.