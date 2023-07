Vuokrien nousu yhä hitainta pääkaupunkiseudulla

Vuokrien nousu on ollut vaisua etenkin Helsingissä ja Espoossa. Molemmissa vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat toisella neljänneksellä vain 0,4 %. Eniten vuokrat nousivat Oulussa, 2,5 %.

”Vapaarahoitteisessa vuokramarkkinassa on edelleen nähtävissä vaikeuksia kuitata inflaatiota ja kulujen kasvua vuokrankorotuksina. Tilanne näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa pienistä vuokra-asunnoista on tällä hetkellä ylitarjontaa. Alueelliset erot vuokrakehityksessä ovat nyt suuria”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen sanoo.

Yksiöiden vuokrat ovat nousseet eniten Rovaniemellä, 2,3 %, kaksioiden vuokrat Oulussa, 2,6 %, ja perheasuntojen vuokrat taas Hämeenlinnassa, 3,3 %.

”Perheasunnot pärjäävät nyt vapaarahoitteisista asunnoista kaikkein parhaiten. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kehitys on tasaisempaa myös pienemmissä asunnoissa. Kaikkein surkein tilanne on Helsingin ja Espoon yksiöissä. Vantaalla kysyntä on nostanut yksiöiden vuokria muuta pääkaupunkiseutua enemmän”, Korhonen kertoo.

Siinä missä vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien kehitys on ollut vaisua, ARA-asunnoissa vuokrakäyrä osoittaa jyrkästi ylöspäin. ARA-vuokrat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla 2,6 % ja muualla maassa 2,9 % verrattuna vuotta aiempaan.

”ARA-asunnoissa vuokrat määräytyvät puhtaasti kuluperusteisesti, joten niissä vuokrien nousu vastaa tosiasiallista kulujen kasvua. Samat kulut koettelevat myös vapaarahoitteisia asuntoja, mutta niissä sopimusperusteisia, elinkustannusindeksiin sidottuja vuokrankorotuksia ei ole välttämättä uskallettu tehdä heikon markkinatilanteen takia”, Korhonen sanoo.