Vuonislahti-Koli jäätie (talvitie 60504) ei avaudu tänä talvena

Liikenteelle saamisen edellytyksenä on ollut saavuttaa 40 cm teräsjään paksuus, mutta tammikuun lämpötilan sekä lumisateiden vuoksi paksuus on paikoin vain 15 cm. Teräsjään päällä on vesikerros ja sen päällä noin 30 cm kohvajääkerros sekä jäätymistä hidastava lumikerros. Muodostunut tilanne ei mahdollista lumen poistoa raskaammalla ja tehokkaammalla kalustolla teräsjään paksuuden vahvistamiseksi.

Aikaa jäätien liikenteelle saamiseen olisi ollut noin viikko, eikä pitkän sääennusteen mukaan teräsjään vahvistumiseen vaadittavia pakkasia ole tiedossa. Jäätien olisi pitänyt avautua helmikuun 15. päivään mennessä. Koska jään riittävää paksuutta on mahdotonta saavuttaa, ELY-keskus on päättänyt keskeyttää jäätien avaamisvalmistelut.