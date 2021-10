Vuonna 2021 rakennusaloitusten arvo kasvaa 22 %

Vuoden viimeisen neljänneksen aloituksista uudisrakentamisen aloitusten arvossa on kasvua 25 %, mutta korjaushankkeiden suunniteltujen aloitusten arvo on 16 % pienempi kuin vuosi sitten. Myös korjaushankkeiden määrässä on tuntuva 23 %:n lasku verrattuna vuoden takaiseen.

– Havainto on ehkä hieman yllättävä, onhan rakennusalan todettu selvinneen hyvin koronasta, kansantalous on kasvussa ja korjattavaa on paljon. Toisaalta korona on edelleen hidastanut esimerkiksi taloyhtiöiden peruskorjaamista koskevaa päätöksentekoa, RPT Byggfakta Oy:n toimitusjohtaja Sampsa Seppälä toteaa.

Vuoden viimeiselle neljännekselle suunniteltujen rakennushankkeiden aloituksia siirtyy aina jonkin verran seuraavan vuoden alkuun.

– Tällä kertaa ensi vuoteen siirtyvien hankkeiden määrä saattaa olla tavallista suurempi rakentamisen markkinaa häiritsevän materiaali-, laite- ja työvoimapulan vuoksi. Aloitusten viivästymisen lisäksi tilanne voi aiheuttaa viivästymistä myös hankkeiden valmistumisessa, Seppälä sanoo.

Maakunnittain laskettuna rakentamisen aloitusten arvo nousee tämän vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhdeksässä ja laskee yhtä monessa maakunnassa.

Viime vuoden viimeistä neljännestä enemmän alkavat rakentaa Kainuu (+3970 %), Pohjanmaa (+1009 %), Kymenlaakso (+129 %), Päijät-Häme (+111 %), Etelä-Savo (+36 %), Uusimaa (+36 %), Etelä-Karjala (+30 %), Etelä-Pohjanmaa (+23 %) ja Pirkanmaa (+18 %).

Rakentamisen aloituksia on viime vuoden viimeistä neljännestä vähemmän Pohjois-Karjalassa (–80 %), Kanta-Hämeessä (–79 %), Keski-Pohjanmaalla (–76 %), Lapissa (–42 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–27 %), Pohjois-Savossa (–17%), Varsinais-Suomessa (–13 %), Keski-Suomessa (–12 %) ja Satakunnassa (–6 %).

Rakentamisen kokonaisvolyymiltaan pienissä maakunnissa suuriin muutosprosentteihin on yleensä syynä yksittäisen suuren rakennushankkeen alkaminen tällä vuosineljänneksellä tai vuotta aiemmin.

Jos rakentamisen aloitukset toteutuvat RPT Byggfaktan tämänvuotisten kvartaaliraporttien mukaisesti, vuoden 2021 rakennushankkeiden aloitusten arvo nousee 18,7 miljardiin euroon. Se on yli 3 miljardia euroa eli 22 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

RPT Byggfakta julkaisee rakentamisen aloituksia koskevan trendiraporttinsa neljä kertaa vuodessa.