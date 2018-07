Vuoristoradan 67. syntymäpäivää vietetään rokaten ja rollaten!

Klassikkolaite Vuoristorata viettää syntymäpäiviään perjantaina 13.7. Juhlan kunniaksi Linnanmäki tarjoaa maksuttoman kyydin ikisuositussa laitteessa koko päivän ajan. Alkuillasta Estradilla kajahtavat rocksävelet, kun huvipuistossa järjestetään ensimmäistä kertaa Roller Coaster Rock -rokkitanssikisat 1950-luvun tyyliin.

Heinäkuussa 1951 Linnanmäki alkoi vakiinnuttaa asemaansa kaupungin kulmakivenä, kun Vuoristorata valmistui huvipuistoon. Laitteen esikuvana oli käytetty Kööpenhaminassa sijaitsevaa Dyrehavsbakkenin vuoristorataa.

Korkeuksiin kohoava vauhtilaite vie asiakkaat 960 metrin pituiselle matkalle, jonka pisin lasku on 48 metriä. Vauhdikkaimmillaan Vuoristorata etenee 60 kilometrin tuntivauhtia. Vuoristorata saattaa asiakkaat upeiden Helsinki-maisemien ääreen neljällä erivärisellä vaunulla: vaaleansinisellä, keltaisella, punaisella sekä vihreällä. Jokainen vaunu on 11,5 metriä pitkä. Vaijerin avulla ylös vedettävän Vuoristoradan vauhtia säätelevät legendaariset jarrumiehet, joita työskentelee Linnanmäellä 20 tänä kesänä.

Jarrumiehet saavat aloittaessaan aina järjestysnumeron, jolla he toimivat. Tällä hetkellä työskentelevistä jarrumiehistä on toiminut pisimpään Ilpo, joka on ollut Linnanmäellä jo vuodesta 1988 ja toimii järjestysnumerolla kaksi. Uusin jarrumies Panu toimii numerolla 21 ja on aloittanut työssään viime kesänä.

Vuoristoradan kyydissä pääsee ihastelemaan Helsingin mainittavimpia maamerkkejä jarrumiesten varmistaessa sujuvan kyydityksen. Jarrumiehet vinkkaavatkin, että hurjimmat kyydit saa junan etu- ja takaosassa, jolloin riemunkiljahduksia onkin varmasti luvassa.Maltillisempaa menoa kaipaavat huvittelijat löytävät suosikkipaikkansa junan keskiosasta.

Vauhdikkaimpina kesäpäivinä jarrumiesten arvion mukaan ajetaan 700 kierrosta eli päivän aikana ehtii käymään noin 14 000 asiakasta. Kauden aikana Vuoristorata ehtii pyörimään noin 47 000 kertaa radan ympäri. Linnanmäen Vuoristorata on maailman ainoa rata, jossa jarrumiehet seisovat junavaunun takana.

- Vuoristorata on vuodesta toiseen huvipuistomme suosituin laite. Sen tervantuoksuiset mutkat ja nousut vievät monen kesämuistoihin. Haluamme juhlistaa Linnanmäen-kävijöiden kanssa Vuoristoradan syntymäpäiviä tarjoamalla mahdollisuuden ajaa Helsingin ikonisimmassa laitteessa maksutta, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo iloissaan.

Syntymäpäivän kunniaksi Rock ’n’ Roll Dance Club Comets järjestää Linnanmäellä nostalgiset tanssikilpailut. Hauskassa rock-kilvassa pyörähdellään osallistujista riippuen ainakin rockabillyn ja fuskun tahtiin.

- Halusimme tuoda ainutlaatuista 1950-luvun tunnelmaa huvipuistoon myös musiikin keinoin. Vaikka kisoihin ei itse osallistuisikaan, voi paikan päälle tulla ihastelemaan kesäillan tunnelmaa. Myös yleisö pääsee tanssimaan orkesterin tahdissa, Linnanmäen ohjelmatuottaja Sari Hakolampi vinkkaa.

Huvipuisto on auki pe 13.7. klo 11-22. Roller Coaster Rock alkaa klo 17 vapaalla tanssilla levyjensoiton tahtiin ja ensimmäiset kilpa-askeleet nähdään lavalla klo 17.30. Kilpailut huipentuvat kohti iltaa ja perjantai-illan kruunaa vielä The Million Dollar Tones -yhtye, joka jatkaa soittoaan noin klo 21 saakka.