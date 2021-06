Vuoristoradan jarrumiehestä tulee jarrumestari

Jaa

Juhlavuottaan viettävän Vuoristoradan jarrumiehen työnimike uudistetaan. Linnanmäen Huvipuisto haluaa elää ajassa mukana ja huomioida asiakkaidensa ja henkilöstönsä muuttuvat toiveet, tarpeet ja odotukset.

Vuoristoradan legendaariset jarrumiehet tunnetaan jatkossa jarrumestareina. Muutos on osa Linnanmäen Huvipuiston uudistusta, jossa mies-päätteisistä työnimikkeistä luovutaan.

- Jarrumestari on sanana arvokas ja kuvastaa hyvin, miten hienosta kunniatehtävästä on kyse. Uuden työnimikkeen ja Vuoristoradalle täksi vuodeksi tehdyn kunnostuksen myötä klassikkolaite on valmis palvelemaan seuraavatkin 70 vuotta, kertoo Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina Örthén.

Nimikeuudistuksen tavoitteena on muun muassa lisätä työelämän ja sukupuolten välistä kielellistä tasa-arvoa. Uudistuksen myötä esimiehet ovat Linnanmäellä jatkossa esihenkilöitä.

- Pohdimme jatkuvasti, miten voimme toimia entistä arvopohjaisemmin. On nykyaikaa, että kaikki työnimikkeet ovat sukupuolineutraaleja. Jokaiseen tehtäväämme voi hakea kuka vain, ja nyt työnimikkeemmekin kuvastavat sitä. Saimme henkilöstöltämme paljon kiitosta päätöksestä, Elina Örthén iloitsee.

Vuoristoradan jarrumestareiden joukossa on toiminut naisia vuodesta 1999 lähtien. Myös tänä kesänä huvittelijoita kuljettaa yksi naispuolinen jarrumestari.