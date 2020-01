Vuorohoidon varhaiskasvattajalta vaaditaan lapsituntemusta ja joustavuutta

– Ammattitaitoinen vuorohoidon työntekijä ottaa huomioon vuorotyötä tekevien perheiden joskus nopeastikin vaihtuvat työtilanteet ja joustaa suunnitelmissaan. Lasten hyvinvointi on päiväkodissa kaiken keskiössä, professori Anna Rönkä Jyväskylän yliopistosta toteaa.

Kasvattajilta vaaditaan hyvää lapsituntemusta ja ammattitaitoa, jotta kaikki lapset pääsevät tasapuolisesti osallisiksi lapsiryhmän toiminnasta vuorohoidon vaihtelevassa arjessa.

– Vaihteleviin tilanteisiin reagoiminen edellyttää myös koko organisaatiolta joustavia käytäntöjä sekä panostamista työntekijöiden työhyvinvointiin, Jyväskylän yliopiston yliopistolehtori Leena Turja jatkaa.

Perheet 24/7 -hankkeeseen liittyvän kyselytutkimuksen mukaan vuorohoidon varhaiskasvattajat pyrkivät toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta ja takaamaan lapsille tasapuoliset toimintamahdollisuudet lasten eriaikaisista rytmeistä ja erilaista vireystiloista huolimatta.

Kasvattajat korostivat, että kasvatusyhteistyö epätyypillisiä työaikoja tekevien perheiden kanssa edellyttää työntekijöiltä sujuvaa tiedonvaihtoa, koska usein kohtaamiset saman työntekijän ja perheen kesken ovat satunnaisia ja tapahtuvat ilta-aikaan tai varhain aamulla.

Suomalainen vuorohoitojärjestelmä kansainvälisesti ainutlaatuinen

Yhä useampi suomalaislapsi tarvitsee vuorohoitoa vanhempien ollessa työssä iltaisin, viikonloppuisin ja öisin. Kansainvälisesti verraten suomalainen vuorohoitojärjestelmä on ainutlaatuinen palvelu epätyypillisinä aikoina työskenteleville ja opiskeleville perheille. Vuorohoitopalveluja tulee kunnissa järjestää perheiden tarpeita vastaavasti.

Vuorohoidossa jokaisella lapsella on oma yksilöllinen hoitorytminsä, jota määrittävät vanhempien vaihtuvat työ- tai opiskeluajat. Myös suuri osa vuorohoitoyksiköiden kasvattajista työskentelee vuorotyössä.

– Epätyypilliset työ- ja hoitoajat kasvattajilla ja lapsilla luovat vuorohoidon arkeen omanlaisen rytminsä, vanhempi tutkija Kaisa Malinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kiteyttää.

Artikkeli pohjautuu vuorohoidon varhaiskasvattajien kyselytutkimukseen, joka oli osa Suomen Akatemian rahoittamaa Perheet 24/7 -tutkimusta. Kyselyssä tiedusteltiin 227:tä vuorohoidossa työskentelevältä varhaiskasvattajalta heidän työnsä erityispiirteitä ja osaamistarpeita. Konsortiotutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Tulosten pohjalta on toteutettu jo useita vuorohoidon työntekijöille suunnattuja täydennyskoulutuksia.

