Vuosi 2021 oli ennätysvilkas yrityskaupoissa – globaalisti kauppoja tehtiin yli 5 triljoonan US-dollarin arvosta

"Vuosi 2021 oli erittäin aktiivinen kaikille toimijoille M&A-markkinalla, ja kehitys näkyy myös Suomessa. Maailmassa on juuri nyt erittäin runsaasti varoja, jotka etsivät sijoituskohdetta, ja velkarahoitusta on saatavilla. Muun muassa Suomessa useat pääomasijoittajat keräsivät vuonna 2021 uudet rahastot. Yrityskauppojen korkeaa volyymia selittävät osaltaan myös digitalisaatio ja kiihtyvä teknologinen kehitys, jotka luovat muutospaineita yritysten liiketoimintaan. Nämä tekijät yhdessä ovat kasvattaneet yritysten valuaatioita, mikä yleisellä tasolla vaikuttaa myönteisesti yritysten omistajien myyntihalukkuuteen. Myös koronapandemian vaikutus näkyy vielä jossain määrin kauppojen volyymissa pullonkaulaefektin lauettua, vaikkakin suurin vaikutus on oletettavasti lakannut. Tämänhetkisen näkymämme perusteella uskomme markkinan Suomessa jatkuvan vilkkaana myös vuonna 2022 – ainakin kesälomiin saakka”, toteaa Ilkka Liljeroos, Head of Corporate, DLA Piper Finland.

DLA Piper on yksi maailman suurimmista asianajotoimistoista, ja sillä on toimistot yli 40 maassa. Mergermarketin M&A Legal Adviser league tables 2021 -raportin mukaan DLA Piper avusti jälleen vuonna 2021 yrityskaupoissa useammin kuin mikään muu asianajotoimisto Globaalisti, Euroopassa ja Pohjoismaissa. DLA Piper on ainoa yritysjärjestelyihin erikostunut asianajotoimisto, jolla on toimistot Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. DLA Piperin pohjoismainen Corporate & M&A -osaamisryhmä avustaa asiakkaita viiden paikallisen toimiston ja yli 120 juristin voimin. Maailmanlaajuisesti osaamisryhmään kuulu noin 1000 yritysjärjestelyihin keskittyvää juristia.

Suomessa DLA Piper toimi ennätysvilkkaana yrityskauppavuonna neuvonantajana 37 yrityskaupassa, joiden yhteenlaskettu arvo lähentelee 10 miljardia US-dollaria. DLA Piper avusti Suomessa mm. Sponsor Capitalia sen myydessä Myllyn Parhaan (kauppa odottaa kilpailuviranomaisen hyväksyntää), MB-rahastoja sen sijoittaessa Pyroll’in pakkausliiketoimintaan sekä Aristocrat Digitalia ja Plarium Globalia niiden hankkiessa kotimaisen mobiilipeliyhtiö Futureplay’n.

