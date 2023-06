Vuosi 2022 oli hengitystieinfektioiden osalta poikkeuksellisen runsas – myös seksitautitartunnat lisääntyivät

Vuosi 2022 on hengitystieinfektioiden osalta poikkeuksellinen. Koronavirustartuntojen lisäksi myös monia muita hengitystieinfektioita esiintyi runsaasti.

Influenssakaudella 2021–2022 esiintyi kaksi erillistä influenssa A -epidemia-aaltoa, joista jälkimmäinen alkoi huhtikuussa 2022 ja jatkui kesäkuulle saakka. Vastaavasti kauden 2022–2023 epidemia alkoi normaalia aikaisemmin, jo lokakuussa 2022. Kauden huippu oli myös poikkeuksellisen aikaisin, jo joulukuussa 2022.

Vuodelle 2022 osui myös kaksi RSV-epidemian huippua, jotka ajoittuivat vuodenvaihteisiin 2021–2022 sekä 2022–2023. Yleensä suurempia RSV-epidemioita esiintyy Suomessa joka toinen talvi.

”Koronaan liittyvät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet viime vuosina hengitystieinfektioiden esiintyvyyteen. Pandemian aikana hengitystievirusten aiheuttamia infektioita todettiin vähän, erityisesti kevään 2020 ja kesän 2021 välisenä aikana. Infektiot alkoivat levitä uudestaan, kun koronarajoitukset poistettiin keväällä 2022 ja ihmiset palasivat normaaliin arkeen. Rajoitusten vuoksi infektioita on esiintynyt myös normaalin infektiokauden ulkopuolella tai epidemia on voinut alkaa tavallista aikaisemmin”, sanoo erityisasiantuntija Maija Toropainen THL:stä.

Kasvua myös joissakin hengitystiebakteerien aiheuttamissa infektioissa

Virusinfektioiden lisäksi myös eräiden hengitysteiden kautta leviävien bakteeri-infektioiden määrä nousi viime vuonna lähes koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Esimerkiksi verestä tai aivoselkäydinnesteestä tehtyjen Streptococcus pneumoniae -bakteerilöydösten määrä nousi lähes kolmella sadalla vuoteen 2021 verrattuna. Haemophilus influenzae -bakteerin aiheuttamia vakavia bakteeri-infektiota todettiin jo yhtä paljon kuin ennen koronapandemiaa.

Sen sijaan esimerkiksi hinkuyskä- ja keuhkoklamydiatapausmäärät pysyivät edelleen alhaisina koronapandemiaa edeltäviin vuosiin verrattuna.

Seksiteitse leviäviä tauteja todettiin aiempaa enemmän

Seksitautien määrät ovat olleet kasvussa viime vuosina. Vuonna 2022 raportoitiin lähes 16 900 klamydiatartuntaa, mikä oli noin 100 enemmän kuin vuonna 2021 ja lähes 600 tartuntaa enemmän kuin vuonna 2020. Todellisuudessa klamydiatartuntoja on tätäkin enemmän, sillä tartunta voi olla myös oireeton ja kaikki tartunnan saaneet eivät hakeudu testiin. Tapaukset painottuivat aiempien vuosin tapaan naisiin ja nuoriin aikuisiin.

Myös tippuritartuntoja todettiin viime vuonna ennätyksellisen paljon, yli 960 uutta tapausta. Tämä on 450 tartuntaa enemmän kuin vuonna 2021. Tartunnoista suurin osa todettiin miehillä ja 25–29-vuotiailla, mutta tapauksia on myös vanhemmissa ikäryhmissä.

”Seksitaudit tarttuvat useimmiten suojaamattomassa seksissä. Ne voi välttää käyttämällä kondomia ja suuseksisuojaa. Testiin kannattaa hakeutua, jos on ollut suojaamatonta seksiä tai kondomi on mennyt rikki, sekä aina, jos on seksitaudin oireita. Julkisessa terveydenhuollossa seksitautien tutkimukset ovat potilaalle maksuttomia”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg.

Keväällä 2022 alkoi myös laaja, lähinnä miesten väliseen seksiin liittyvä apinarokkoepidemia Euroopassa. Epidemia kuitenkin taittui syksyn ja talven aikana. Suomessa tapausmäärät jäivät lopulta mataliksi: tartuntoja todettiin touko-lokakuun aikana yhteensä 42.

Tartuntatautien esiintyvyyttä seurataan tartuntatautirekisterin avulla

THL vastaa tartuntatautien seurannasta, ennaltaehkäisystä ja torjunnasta kansallisella tasolla. Lääkärit ja laboratoriot ilmoittavat tartuntatautilöydöksistä THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin. Mikrobi- ja tautikohtaiset tiedot kootaan THL:n verkkosivuille vuosittain.

Vuonna 2022 tartuntatautirekisteriin tehtiin lähes 1,2 miljoonaa ilmoitusta. Lääkärin tekemiä ilmoituksia oli reilut 18 000 ja laboratorioiden ilmoituksia 1 745 000. Koronaan liittyviä ilmoituksia oli noin 67 prosenttia kaikista ilmoituksista.

Lisätiedot

Tuula Hannila-Handelberg

ylilääkäri

THL

p. 029 524 7701

etunimi.sukunimi@thl.fi

Maija Toropainen

erityisasiantuntija

THL

p. 029 524 8873

etunimi.sukunimi@thl.fi