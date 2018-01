Vuosi eläkeuudistuksesta: eläkeiän nouseminen alkoi ja uudet eläkelajit kiinnostavat hakijoita

Kati Kniivilä Elon kiinteistösijoitusjohtajaksi 11.1.2018 09:00 | Tiedote

Työeläkeyhtiö Elon kiinteistösijoitusjohtajaksi on nimitetty Kati Kniivilä. Hän on aloittanut Elon listaamattomat sijoitukset -yksikössä 2.1.2018. Kniivilällä on erittäin pitkä kokemus kiinteistösijoitusalalta. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Ovenian, Saton ja Newsecin kehitysjohtajana. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri. Kati Kniivilä raportoi tehtävässään listaamattomista sijoituksista vastaavalle johtajalle Timo Steniukselle. - Kati on erinomainen lisä Elon riveihin. Hänen kattava osaamisensa ja kokemuksensa tukee Elon listaamattomat sijoitukset -yksikön toimintaa sekä auttaa kehittämään siitä entistä parempaa. Olen erittäin iloinen Katin liittymisestä tiimiimme, kertoo Stenius. Lisätietoja: Timo Stenius, johtaja, listaamattomat sijoitukset, timo.stenius.elo.fi, puh. 020 703 5359