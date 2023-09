Vuosien 2020 ja 2021 Viisikanta-rakennussuojelupalkinnot Kainuun alueella

Vuoden 2020 Kainuun Viisikanta-palkinnot myönnetään Hyrynsalmen Vanhalle asemalle perinteitä kunnioittavasta rakennuksen perusparannuksesta ja käyttötarkoituksen muutoksesta sekä Paltamon kirkolle alkuperäisessä asussa säilytetyn rakennuksen esimerkillisestä julkisivujen korjaustyöstä. Hyrynsalmen vanhan asemarakennuksen omistaa Sodan ja Rauhan Rata ry ja rakennus toimii mm. juhla- ja kokoustilana.

Vuoden 2021 kainuulainen palkinnon saaja on Tuomaalan tila Kuluntalahdessa. Palkinto myönnetään perinteitä kunnioittavasta rakennetun ympäristön säilyttämisestä. Tuomaalan omistavat Katri ja Timo Roininen.

Esitykset palkinnon saajista ovat perinteisesti tehneet Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan

ympäristökeskusten asettamat kulttuuriympäristötoimikunnat. Puolet palkituista kohteista sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja puolet Kainuun maakunnan alueella. Ne edustavat eri vuosikymmenillä rakennettua rakennuskantaa. Osa kohteista on yksityisessä omistuksessa ja osa yhteisöjen omistamia. Palkitut kohteet edustavat keskenään erilaisilla tavoilla suomalaista rakennettua kulttuuriympäristöä, ja niiden toivotaan esimerkillään edistävän rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä. Pohjois-Pohjanmaan palkinnot on toimitettu saajilleen henkilökohtaisesti.

Alun perin vuodesta 1990 lähtien jaettu Viisikanta-palkinto oli Oulun läänin rakennussuojelupalkinto. Läänien lakkauttamisen myötä siitä tuli Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rakennussuojelupalkinto. Suomen kielessä Viisikanta tarkoittaa yhtäjaksoisesti, piirrintä nostamatta tehtyä viisikärkistä tähteä, joka on tarkoitettu suojaamaan rakennuksia, käyttöesineitä ja ruoka-astioita henkivoimilta, noidilta ja pahalta silmältä. Suomalaisessa rakennusperinnössä tunnuksen voi tavata kaiverrettuna esimerkiksi vanhojen talonpoikaistalojen hirsiin.

Viisikanta-palkinto käsittää kunniakirjan ja mitalin. Rautaruukin raudasta taottu plaketti on tehty käsityönä, jolloin siihen on saatu yksilöllinen leima. Mitali puujalustalla luovutetaan rakennuksen omistajalle säilytettäväksi rakennuksessa näkyvällä paikalla rakennuksen mahdollisista omistajan vaihdoksista huolimatta. Kunniakirja annetaan omistajalle kiitoksena esimerkillisestä rakennusperinnön hoidosta.

Viisikanta-rakennussuojelupalkinto voidaan jakaa seuraavin perustein:

Alkuperäisessä asussa säilytetty rakennus tai pihapiiri. Esimerkillinen restaurointi, ympäristön hoito tai korjaustyö.

Perinteitä kunnioittava rakennuksen perusparannus tai käyttötarkoituksen muutos.

Perinteitä kunnioittava rakennetun ympäristön, perinnemaiseman tai kaupunkikuvan säilyttäminen tai perusparantaminen.

Erityisen hyvin perinteisen rakennuskulttuurin ja ympäristön huomioon ottava yleis- tai

asemakaava.

asemakaava. Muu taho / teko, joka on merkittävästi edistänyt rakennetun ympäristön säilyttämistä.

Palkittujen kohteiden kuvaukset:

Hyrynsalmen vanha asema

Vuoden 2020 Viisikanta-palkinto, mitali numero 74, myönnetään Hyrynsalmen Vanhalle asemalle perinteitä kunnioittavasta rakennuksen perusparannuksesta ja käyttötarkoituksen muutoksesta.

Hyrynsalmen vanha asema on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi

kulttuuriympäristöksi (RKY09). Vuonna 1935 rakennettu asemarakennus on osa juuri ennen toista maailmansotaa rakennettua asema-aluetta, joka on täydentynyt vielä 1950–60-luvulla. Toisen maailmansodan aikaan Hyrynsalmi on strategisesti tärkeä pääteasema. Asema-alueen ympärillä on jäljellä runsaasti saksalaisten rakentamien rakennusten, korsujen yms. jäänteitä.

Hyrynsalmen vanhan asemarakennuksen omistaa Sodan ja Rauhan Rata ry, joka on korjannut rakennusta vuosien ajan. Asema on kokous- ja tapahtumapaikka ja kesäisin siellä toimii myös kahvila. Sisustuksessa on haluttu tuoda esiin kohteen historiaa. Entisiä asuinhuoneita on sisustettu vanhoilla huonekaluilla ja aseman vaiheisiin liittyvää esineistöä ja tietoa on esillä rakennuksessa.

Kunnostustöissä rakennuksesta on riisuttu uudempia kerroksia ja peitettyinä olleita vanhoja

rakenteita on otettu esille. Työt on suunniteltu ja yksityiskohdat mietitty hyvin. Rakennuksen

alkuperäinen asu on säilynyt ja korjaustyöt on tehty esimerkillisesti. Lopputulosta voi pitää

onnistuneena.



Suojelu: Rautatiesopimus 1998

Kohteen omistaja: Sodan ja Rauhan Rata ry (Mirja Fagerroos p. 044 338 0938)

Osoite: Hyttiväylä 1, Hyrynsalmi

Paltamon kirkko

Vuoden 2020 Viisikanta-palkinto, mitali numero 75, myönnetään Paltamon kirkolle alkuperäisessä asussa säilytetyn rakennuksen esimerkillisestä julkisivujen korjaustyöstä.

Paltamon kirkko on arkkitehti Ilmari Launiksen suunnittelema tiilirakenteinen hallikirkko vuodelta 1946. Se on maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde.

Kirkon huonokuntoinen julkisivurappaus kunnostettiin vuonna 2019. Vanhat, paikoin isoina laattoina irronneet rappaukset poistettiin, tehtiin uudet rappaukset ja rappauskorjaukset ja rapatut pinnat maalattiin. Ikkunat puhdistettiin ja maalattiin sekä räystäskourut ja pellitykset korjattiin. Julkisivun korjaustyö on suoritettu esimerkillisesti ja kirkon julkisivu on säilynyt alkuperäisessä asussa.

Kohteen omistaja: Paltamon seurakunta (Kirkkoherra Esa Oikarinen p. 044 597 4760)

Osoite: Puolangantie 14, Paltamo

TUOMAALAN TILA

Vuoden 2021 Viisikanta-palkinto, mitali numero 76, myönnetään Tuomaalan tilalle perinteitä

kunnioittavasta rakennetun ympäristön säilyttämisestä.

Kuluntalahdessa arvokkaalla Sivola-Tuomaala maisema-alueella sijaitsevan Tuomaalan tilan

päärakennus on noin 1800-luvulta. Pihapiiriin kuuluvat lisäksi piha-aitta, varastorakennus, Kajaanin Tulliniemestä tehtailija Herman Renforsin pihasta siirretty leikkimökki sekä tulotien varressa sijaitseva tuulimylly.

Nykyiset omistajat ovat entistäen peruskorjanneet talon ja huoltaneet pihapiiriä. Talon toinen puoli on avattu seiniä, kattoa ja lattioita myöten. Näin talosta on saatu kunnostettua ympärivuotiseen käyttöön ja asumiseen sopiva. Rakennuksen käyttöikää lisäävät ulkopuolen korjaukset, kuten talon perustusten suoristaminen, maapohjan työt, ulkolaudoituksen korjaus ja maalaus sekä katon korjaus. Alakerran ikkunoihin on tehty uudet karmit vanhoille puitteille, yläkerrassa vanhoihin karmeihin lisättiin sisäpuitteet. Osa ikkunoista jouduttiin uusimaan, mutta uudet teetettiin vanhan mallin mukaan.

Päärakennuksessa on nähtävillä alkuperäisiä rakenteita ja 1930-luvun kerroksellisuutta. Uusissa osissa on hyödynnetty 1800-luvun värimaailmaa ja entisöinti on tehty vanhaa kunnioittaen. Rakennus ja pihapiiri on säilytetty alkuperäisessä asussa ja korjaustyöt on tehty esimerkillisesti.

Suojelu: Sr-2

Kohteen omistajat: Katri ja Timo Roininen (p. 0400 911 410)