Vuotalon katukulttuuripäivä 7.9. on osa Helsinki Design Weekiä ja Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä

Vuotalon katukulttuuripäivä 7. syyskuuta on osa Helsinki Design Weekiä ja Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, tutkien ympäristön haltuun ottamista taiteella. Päivän aikana on Mimmit ry:n työpajoja ja katutaidekierroksia, ulkoilmaelokuva, breikataan pihalla ja Vuotalon julkisivussa on nähtävillä Andy Bestin ja Merja Puustisen teos Strange Fruits. Päivän huipentaa rap-artisti Asteen konsertti.

Mimmit ry ohjaa työpajoja klo 16–19 ja vetää katutaidekierroksen klo 17–18.30. Pihalla breikkaa Arja Tiili Dance Companyn Break the Fight!, ja klo 20.30 nähdään ulkoilmaelokuvana La La Land (S). Päivä huipentuu Vuosalissa klo 19, jossa riimittelee rap-artisti Aste (liput 15€). Vuotalon julkisivussa on Andy Bestin ja Merja Puustisen teos Strange Fruits, joka on osa Suomen Kuvanveistäjäliiton julkisen taiteen hanketta Sculpture Expanded

Vuonna 2017 perustettu Mimmit ry on kaupunkikulttuuriyhdistys, joka tukee ja rohkaisee naisia toteuttamaan unelmiaan. Yhdistys tuottaa erilaisia matalan kynnyksen hankkeita (tapahtumia ja työpajoja) ilman yläikärajaa urbaanin kaupunkikulttuurin saralla.

Koreografi ja tanssija Arja Tiili on kehittänyt perus- ja ammattikoululaisille 13–28-vuotiaille suunnatun Oma Juttu-breakdance-työpajan, jossa käsitellään koulukiusaamista ja erilaisuuden hyväksymistä liikkeen ja yhdessä tekemisen keinoin. Tarkoituksena on sekä näyttää tanssiesityksen avulla kiusaamisen turhuus, että antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus tehdä, onnistua ja liikkua yhdessä.

Andy Best ja Merja Puustinen ovat proaktiivisiin interventioihin galleria-, museo- ja kaupunkitilassa erikoistuneita kuva- ja mediataiteilijoita. Strange Fruits koostuu kolmesta ilmatäytteisestä veistoksesta, jotka on suunniteltu installoitaviksi seinille, rakennusten päälle tai muihin kaupunkiympäristössä oleviin rakenteisiin.



Aste on kultalevyartisti, joka kuuluu suomalaisen popin ja hiphopin kuunnelluimpiin artisteihin. Jo yli 10 vuotta keikkalavoja kiertänyt artisti tuli tunnetuksi Poikkeus Sääntöön -hitillään, joka myi kultaa ja valittiin The Voicen vuoden 2009 viralliseksi kesähitiksi.

Aste on julkaissut yli kymmenvuotisella urallaan kuusi albumia ja hän on ollut kolme kertaa Emma-ehdokkaana. Asteen kappaleita on kuunneltu suoratoistopalveluista yli 65 miljoonaa kertaa. Asteen tunnetuimpia hittejä ovat ”Monaco”, ”Spaceman”, ”Himalaja”, ”Peruskallio”, ”Luonasi”, ”Poikkeus sääntöön” ja ”Normipäivä”





Vuonna 2005 perustettu Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali. Vuosittain syyskuussa järjestettävällä monialaisella festivaalilla näyttäytyvät muotoilun eri osa-alueiden lisäksi muun muassa muoti, arkkitehtuuri ja kaupunkikulttuuri.

https://www.helsinkidesignweek.com/fi/

Ohjelma:

klo 16–19 Työpajoja

klo 17–18.30 Katutaidekierros

klo 20.30 Ulkoilmaelokuva: La La Land (S)

klo 19 Aste

Lisäksi pihalla esiintyy Arja Tiili Dance Companyn Break the Fight!