Walo syttyy tänään

Kauan odotettu Turun ensimmäinen kattobaari Walo Rooftop Bar Wiklundin katolla avataan tänään klo 17.

Walo Rooftop Bar on Wiklundin kruununjalokivi. Kahteen kattokerrokseen ulottuvassa baarissa on huikeat näköalat yli kaupungin. Baarin tyyli on rouhea, rento ja tyylikäs. Ylemmän kerroksen suojaamaton kattoterassi on avoinna ilmojen salliessa. Alempi terassi puolestaan on auki ympäri vuoden ja tarjoaa kesäisen vihreän keitaan myös talven keskellä. Walo Rooftop Barista löytyy harkittu valikoima tyylikkäitä juomia ja paikallisia snacksejä.

- Walo Rooftop Bar on herättänyt matkan varrella paljon kiinnostusta ja kaupunkilaiset ovat odottaneet innolla omaa kattobaaria. Ravintola sai nimensäkin nimikilpailun myötä, johon saimme yli 1 700 nimiehdotusta. Varsinaisesti Walo syttyy vappuna ja uskon, että turkulaiset ottavat kattobaarin heti omakseen. Matkailijoille kattobaari on varmasti yksi kaupungin houkuttelevimmista vierailukohteista, ryhmäpäällikkö Anssi Tähtinen Turun Osuuskaupasta kertoo.

Walossa työskentelee sesongista riippuen noin 10 henkilöä ja ravintolapäällikkönä toimii Juho Pietilä. Ravintolassa on noin 230 asiakaspaikkaa.

Walo Rooftop Bar löytyy Wiklundin 9. ja 10. kerroksesta ja palvelee arkisin pitkälle iltaan ja viikonloppuisin perjantaista lauantaihin aina aamuviiteen asti.

