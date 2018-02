Waltteri Torikka on Via Cruciksen Jeesus

Helsingin Via Crucis -pääsiäisvaelluksen Jeesuksen roolissa nähdään tänä vuonna oopperalaulaja Waltteri Torikka.

Pääsiäisvaelluksen esityspäivä muuttuu. Aiemmin pitkäperjantaina nähty ja koettu esitys siirtyy pääsiäislauantaille 31.3.2018.

Veli-Pekka Hännisen käsikirjoittamassa Via Cruciksessa on mukana useita oopperalaulajia. Juudaksen roolissa on Hannu Niemelä, Neitsyt Maria on Johanna Tuomi, Pilatuksena nähdään Sauli Tiilikainen ja Herodeksena Päivi Nisula. Pietarin roolissa on Jouni Bäckström ja ylipappi Kaifaksena Petri Bäckström. Esityksen ohjaa Ville Saukkonen.

Via Crucis alkaa pääsiäislauantaina 31.3. kello 21 Kaisaniemen puistossa.Vaelluksen reitti kulkee Suomen Pankin kautta Tuomiokirkolle, jossa se päättyy ristiinnaulitsemiseen. Via Crucis nähdään Helsingin ydinkeskustassa nyt 23. kerran.

Ekumeeninen pääsiäisvaellus Via Crucis eli Ristin tie perustuu kirkon keskiaikaiseen perinteeseen. Viime vuonna esitystä seurasi tuhansia katsojia. Pääsiäisnäytelmän järjestää ekumeeninen yhdistys Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry. yhdessä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Työryhmä koostuu teatterin ja musiikin ammattilaisista sekä teatteriharrastajista ja seurakuntalaisista.

Lisätietoja: Tuottaja Milla Tommila, p. 044 294 5522, viacrucis@evl.fi

Mediakuvia on ladattavista osoitteesta: viacrucis.fi - Medialle.

Via Crucis - Ristin Tien Tuki ry:n perustajia ovat Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan lisäksi Helsingin ortodoksinen seurakunta, katolinen Pyhän Henrikin seurakunta ja Fintuition ry. (Jouko H. Nissinen) sekä Helsingin ekumeeninen toimikunta. Lisäksi yhdistyksessä on mukana Kruunuhaan asukasyhdistys. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii johtava kappalainen Maija Kuoppala Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Tapahtumaa tukevat taloudellisesti myös Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät, Helsingin kaupunki, Johannes församling sekä Helsingin ortodoksinen seurakunta.