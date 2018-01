Wärtsilän Mikael Lilius vuoden paras hallituksen puheenjohtaja

Tiedote / julkaisuvapaa tiistaina 16.1.2018 klo 10.00. Wärtsilän Mikael Lilius palkittiin 16.1.2018 vuoden 2017 parhaana pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajana Pörssisäätiön järjestämässä Chair of the year -kilpailussa. Valinnassa arvioitiin yrityksen taloudellista menestystä, omistaja-arvon kehitystä sekä puheenjohtajan roolia ja vaikuttavuutta. Tuomariston tarkasteleman ajanjakson eli viimeisen kolmen vuoden aikana teknologiakonserni Wärtsilän omistaja-arvo lähes kaksinkertaistui.

Tuomariston mukaan Lilius on toiminut ansiokkaasti kansainvälisissä tehtävissä useiden pohjoismaisten yhtiöiden hallituksissa ja johtotehtävissä. Hän on ollut vahva taustavaikuttaja myös akateemisessa maailmassa.

”Mikael Lilius on toiminut lukuisia kertoja vaativissa tilanteissa hallituksen puheenjohtajana. Hänen johdollaan hallitukset ovat onnistuneesti rekrytoineet toimitusjohtajia ja päättäneet yritysjärjestelyistä”, kuvailee tuomariston puheenjohtaja, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Lilius on toiminut Wärtsilän hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011. Lisäksi Lilius toimii Metson ja Ahlström Capitalin hallitusten puheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan diplomiekonomi.

Hallituksen vastuu kasvanut viime vuosina

”Yrityksen tärkeimmät päätökset tehdään hallituksessa. Hallitus valvoo toimivaa johtoa ja päättää yrityksen strategiasta. Se valitsee ja irtisanoo toimitusjohtajan. Toimivat hallituskäytännöt ja hyvä puheenjohtaja ovat ensiarvoisen tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta”, Lounasmeri sanoo.

Mikael Liliuksen mukaan hallituksen jäsenten vastuu on merkittävä ja työkuorma yhä suurempi.

”Hallituksen puheenjohtaja päättää mitä tulee agendalle ja mitä ei”, Lilius kuvailee puheenjohtajan merkitystä: ”Puheenjohtajalla on tietomääräinen yliote verrattuna muihin hallituksen jäseniin. Monikansallisten hallitusten voi olla vaikea löytää lyhyellä varoitusajalla yhteistä aikaa ja esimerkiksi toimitusjohtajan valinnassa puheenjohtajan on otettava aktiivinen rooli.”

Sääntely on tuonut hallitusten pöydälle aikaisempaa enemmän asioita. Lilius uskoo, että osakkeenomistajien oikeudet -direktiivi, joka tuo palkitsemisasiat yhtiökokousten päätettäväksi, vaikuttaa myös hallituksen valiokuntien järjestäytymiseen. Yhä harvempi hallituksen puheenjohtaja ottaa palkitsemisvaliokunnan vetovastuulleen.

Lilius liittyy Elorannan ja Wahlroosin seuraan

Chair of the year on pohjoismainen tunnustuspalkinto, joka annetaan vuosittain kunkin Pohjoismaan parhaalle pörssiyhtiön hallituksen puheenjohtajalle sekä koko Pohjoismaiden parhaalle hallituksen puheenjohtajalle. Suomen palkinto jaettiin Pörssitalossa 16.1.2018. Pohjoismaiden palkinnon saaja julkistetaan myöhemmin keväällä. Voittaja valitaan niiden puheenjohtajien joukosta, jotka ovat toimineet tehtävässään vähintään kolme vuotta.

Chair of the year -palkinto on ennen Liliusta myönnetty seuraaville hallituksen puheenjohtajille: Jorma Eloranta, Neste; Björn Wahlroos, Sampo; Kari Jordan, Metsä Board; Jari Paasikivi, Uponor; Antti Herlin, Kone; Petteri Walldén, Nokian Renkaat; Jaakko Rauramo, Sanoma; Risto Siilasmaa, F-Secure; Marcus H. Borgström, HKScan.

Kilpailun tuomaristossa ovat Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri (pj), palkinnon edellinen voittaja, Nesteen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön toimitusjohtaja Jannica Fagerholm, valtion omistajaohjausosaston ylijohtajana työskennellyt Eero Heliövaara sekä Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Alumni Harvey Nash, KPMG ja Asianajotoimisto Merilampi.