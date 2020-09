Wasalinen uuden matkustajalautan vesillelasku vahvistaa ABB:n Azipod®-potkurijärjestelmän asemaa lauttamarkkinoilla

Nopeasti, vain viikossa asennettavat Azipod®-potkurilaitteet varmistavat Wasalinen uuden Aurora Botnia -matkustajalautan ympäristöystävällisen toiminnan ja säästävät samalla tehokkuutensa ansiosta jopa neljä päivää operointiaikaa vuosittain.

Rauma Marine Constructions laski vastikään vesille uuden lautan, jota Wasaline operoi maailman pohjoisimmalla matkustajalauttareitillä Vaasan ja Uumajan välillä. Aurora Botnia aloittaa liikenteessä vuonna 2021. Aluksen matkustajakapasiteetti on 800 henkeä, minkä lisäksi aluksessa on 1 500 kaistametriä kuorma- ja henkilöautoille. Korkean sesongin aikana laiva tekee kaksi edestakaista matkaa päivässä kaupunkien välillä.

150 metrin pituinen matkustajalautta on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä lautoista. Se on varustettu jäävahvistetulla Azipod®-potkurijärjestelmällä, joka varmistaa korkean hyötysuhteen ja ympäristöystävällisen toiminnan kaikissa olosuhteissa.

”Valitsimme ABB:n Azipod®-sähköpotkurijärjestelmän useista syistä”, sanoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg. ”Ylivoimainen ohjailukyky säästää aikaa, parantaa tuottavuutta ja mahdollista tarkassa aikataulussa pysymisen. Laskimme, että säästämme vuosittain lähes neljä päivää operointiaikaa, mikä oli vaikuttavaa. Järjestelmä säästää myös tilaa laivan sisällä ja yksinkertaistaa laivan runkoa. Arvostamme myös ABB:n koulutus- ja tukipalveluiden saatavuutta Suomesta.“

Innovatiiviset Azipod®-potkurilaitteet toimitettiin Rauman telakalle valmiina tuotteina laivaan asennettavaksi. Telakka asensi yksiköt laivaan, ja paikallinen ABB Marine & Ports -käyttöönottotiimi valvoi asennusta. Asennus tapahtui aikataulussa sekä telakan, varustamon ja luokituslaitoksen hyväksynnän mukaisesti.

Projektista vastannut telakan projektipäällikkö Johanna Kaijo toteaa, että helppo asennettavuus on tuntuva etu. ”Asensimme Azipod®-yksiköt laivaan vain viikossa. Meille telakkana se merkitsee merkittävää joustavuutta ja auttaa optimoimaan aikataulua ja resurssejamme. Valmiit yksiköt helpottavat merkittävästi laivan rakentamista, ja asennus tapahtui sananmukaisesti liittämällä yksiköt laivan runkoon.”

Uusi laiva toimii nesteytetyllä maakaasulla, ja kestomagneettiteknologialla toteutettu Azipod®-potkurijärjestelmä parantaa laivan ympäristöystävällisyyttä ja hyötysuhdetta. Kaksi 5,8 MW:n Azipod®-yksikköä, jotka on asennettu laivan rungon alle ja joita voidaan pyörittää 360 astetta pystyakselinsa ympäri parantaen näin laivan ohjailtavuutta, on suunniteltu Polar Code 6 -jääluokan vaatimusten mukaiseksi. Sen lisäksi, että Azipod®-järjestelmän on todettu parantavan polttoaineenkulutusta jopa 20 prosenttia, Azipod®-teknologia parantaa matkustajien ja miehistön mukavuutta hiljaisen ja tärinättömän toimintansa ansiosta.

”Azipod®-potkurijärjestelmä on hyväksi todettu, ympäristöystävällinen ja tehokas ratkaisu matkustajalauttoihin”, sanoo ABB Marine & Ports divisioonan johtaja Juha Koskela. ”Olemme iloisia, että Wasaline on valinnut meidän johtavan teknologiamme tähän merkittävään Itämeren-projektiin. Tämä toimitus edelleen vahvistaa asemaamme matkustajalaivojen johtavana potkurijärjestelmävalmistajana”.

