Waves-festivaali tuo kestävän kehityksen kärkinimet Otaniemeen 8. toukokuuta

Tervetuloa Suomen ensimmäisille vaikuttavuusliiketoimintaa juhlistaville festivaaleille. Puhujina ovat muun muassa Inka Mero ja Larissa Leppänen, ja lavalla nähdään kotimaisen feministipopin ykkösnimi New Ro.

Aika: 8. toukokuuta klo 16–23

Paikka: A Grid, Otakaari 5, Espoo

Waves Festival on Aalto-yliopiston New Global -tutkimushankkeen järjestämä tapahtuma, joka tuo yhteen kestävän kehityksen teemoista kiinnostuneet tutkijat, yrittäjät, rahoittajat ja opiskelijat.

Englanninkielisen paneelikeskustelun teemana on Go Beyond!, ja siihen osallistuu kestävän kehityksen ja vaikuttavuusliiketoiminnan kärkinimiä kuten Inka Mero Voima Venturesista, Larissa Leppänen Compensatesta ja Eva Wissenz GoSolarista. Paneelin juontajana toimii New Global -hankkeen vetäjä Sara Lindeman Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Paneelin jälkeen vierailla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin esimerkiksi Suomen roolista ilmastonmuutoksen torjumisessa sekä empaattisen muotoilun roolista globaalin epätasa-arvon tutkimisessa. Pietari Pyykösen kuratoimassa musiikkiohjelmassa lavalla nähdään muun muassa Soundin vuoden 2018 tulokkaaksi nimeämä Jesse Markin sekä kotimaisen feministipopin ykkösnimi New Ro. Levyjä pyörittävät MYÖS-kollektiivin DJ:t.