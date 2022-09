Webinaari: Miltä näyttävät loppuvuoden työllistämisnäkymät

ManpowerGroup työmarkkinabarometri: Synkkenevät talousennusteet alkavat näkyä työllistämisaikeissa 10.9.2019 07:00:00 EEST | Tiedote

Tänään julkistetusta ManpowerGroupin työmarkkinabarometrista loka-joulukuulle käy ilmi, että toimialakohtainen vaihtelu on suurta. Teollisuudessa sekä pankki-, vakuutus- ja liike-elämän palveluissa työllistämishalukkuus on edelleen positiivisella tasolla, vaikka pudotus vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna on suuri. Kaksi toimialakokonaisuutta, julkinen hallinto, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tukku- ja vähittäiskauppa, suunnittelevat vähentävänsä työvoiman määrää seuraavalla vuosineljänneksellä.