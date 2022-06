Webinaari: Voiko suomalainen metsänhoito vastata kaikkien tarpeisiin?

Jaa

Kutsu toimittajille: Webinaari metsänhoidosta Suomessa ti 21.6.2022 klo 9.00–10.30. Jyväskylän yliopisto ja Suomen ympäristökeskus järjestävät tiistaina 21.6. webinaarin otsikolla ”From policies to management in Finnish forestry: Can we meet all needs?”. Webinaarin tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten monikäyttöä voidaan vahvistaa metsien käyttöä koskevissa politiikoissa ja metsänhoidossa.

(Kuva: Jyväskylän yliopisto.)

Kutsu toimittajille: Maksuton webinaari metsänhoidosta Suomessa ti 21.6.2022 klo 9.00–10.30 (ennakkoilmoittautuminen). Jyväskylän yliopisto ja Suomen ympäristökeskus järjestävät tiistaina 21.6. webinaarin otsikolla ”From policies to management in Finnish forestry: Can we meet all needs?”. Webinaarin tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten monikäyttöä voidaan vahvistaa metsien käyttöä koskevissa politiikoissa ja metsänhoidossa. Miten ylläpitää luonnonkirjoa ja samalla tuottaa puuta teollisuuden tarpeisiin? ”Suomen metsiin kohdistuu kasvavia paineita yhteiskunnan vaatimien moninaisten metsäekosysteemipalveluiden tuottamiseksi, mutta ne ovat myös keskeisiä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Nykyisessä metsäpolitiikassa ei useinkaan käsitellä riittävästi tavoitteiden välisiä ristiriitoja, vaan keskitytään pikemminkin yksittäisiin tavoitteisiin. Olisi syytä tarkastella esimerkiksi, miten voidaan parhaalla mahdollisella tavalla yhtä aikaa ylläpitää luonnonkirjoa ja tuottaa puuta teollisuuden tarpeisiin”, soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen kertoo. Hän johtaa Jyväskylän yliopiston koordinoimaa monikansallista MultiForest-konsortiohanketta. Hankkeessa on analysoitu eri metsäpolitiikkoja, jotta voidaan tunnistaa niiden tavoitteiden väliset ristiriidat ja osoittaa osa-alueet, jotka vaativat lisää koordinointia ja yhdenmukaistamista. Lisäksi hankkeessa on kehitetty uusia optimointimenetelmiä, joiden avulla saadaan tietoa siitä, miten erilaisia metsänhoidon lähestymistapoja voidaan yhdistellä siten, että vältetään ristiriitoja eri tavoitteiden välillä. Webinaarissa esitellään hankkeesta saatuja kokemuksia ja keskustellaan niistä. Jyväskylän yliopiston tutkijoiden lisäksi puhujina on hankekumppaneita Suomen ympäristökeskuksesta ja IIASA-tutkimuslaitoksesta (International Institute for Applied Systems Analysis) Itävallasta. Tapahtuma on suunnattu julkishallinnon virkamiehille, metsäammattilaisille ja poliittisille päättäjille, jotka käsittelevät uuden sukupolven metsäpolitiikkaa, sekä kaikille muille kiinnostuneille metsäalan sidosryhmille. Webinaari on englanninkielinen. Osallistuminen on maksutonta, mutta osallistumislinkin saadakseen täytyy rekisteröityä etukäteen osoitteessa https://www.eventbrite.com/e/from-policies-to-management-in-finnish-forestry-can-we-meet-all-needs-tickets-319401046127 Osallistumislinkit lähetetään ilmoittautuneille tapahtumaa edeltävänä päivänä. Webinaarin ohjelma: 9:00 Welcoming words, Mikko Mönkkönen (Jyväskylän yliopisto)

9:10 Finnish sectoral policies as drivers of forest management and ecosystem services, Clemens Blattert (Jyväskylän yliopisto)

9:30 Impact of the EU biodiversity strategy on the forest sector in Finland, Fulvio Di Fulvio (IIASA, Itävalta)

9:45 Harmonious integration or difficult choices? Looking at forests from policy coherence angle, Jani Lukkarinen (SYKE)

10:00 Comments from invited guests

10:10 Time for discussion

10:25 Concluding remark, Eeva Primmer (SYKE)

10:30 End of webinar

Yhteyshenkilöt

Kuvat (Kuva: Jyväskylän yliopisto.) Lataa

Linkit