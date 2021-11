Weekend Festival ja All Things Live presents: Snoop Dogg Suomeen syyskuussa!

Snoop Dogg on todellinen hiphop-legenda, sillä hän on ollut aktiivinen jo vuodesta 1992 alkaen. Hän on ollut yksi maailman menestyneimmistä rap-artisteista aina uransa alkuajoista alkaen ja tänä päivänä supertähti toimii A&R-positiossa Def Jam -levymerkillä. Seitsemän Snoop Doggin albumia on myynyt platinaa jo pelkästään Yhdysvalloissa, ja maailmanlaajuisesti hiphop-legendan albumit ovat myyneet yli 35 miljoonaa kappaletta. Artistin uraauurtavasta asemasta kertoo myös se, että hänelle myönnettiin tähti Hollywood Walk Of Famelle vuonna 2018.

Artisti julkaisi juuri myös uuden albuminsa Snoop Dogg Presents Algorithm. Albumilla kuullaan useita yhteistyökappaleita Def Jamin historian, nykyhetken ja tulevaisuuden suurilta nimiltä. Levy on Snoop Doggin projekti muuttaa vallitsevia musiikin kuunteluun vaikuttavia algoritmeja ja tottumuksia.

Snoop Doggin konsertti on osa ensi vuonna järjestettävää Weekend Festivalin 10-vuotisjuhlavuotta.

”Weekend tulee juhlavuoden kunniaksi kovempana kuin koskaan”, kertoo Weekend Festivalin uusi Festival Director Martin Mustonen. ”Ensi vuodelle, mutta myös tulevien vuosien festivaaleja ajatellen, olemme tehneet isoja muutoksia. Meillä on uusi lokaatio ja myös aiempiin vuosiin verrattuna monipuolisempi artistikattaus. Tulemme myös järjestämään Weekend Festivalin 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi erilaisia tapahtumia. Tämä Snoop Doggin konsertti on yksi niistä. Haluamme tarjota pitkän tauon jälkeen ennennäkemättömän vuoden – sitä on varmasti odotettu.”

Weekend Festival järjestetään tulevana kesänä heinäkuun alussa 1.-2.7.2022 uudessa paikassa, Suomen tämän hetken suurimmalla tapahtuma-alueella.

Weekend Festivalin paikka ja ensimmäiset artistit julkaistaan joulukuussa 2021.

Tapahtumajärjestäjä: All Things Live Finland ja Weekend Festival