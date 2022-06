Weekend Festivalin Weekend Village vie festarimajoituksen uudelle tasolle – mukana ekologisia pahvitelttoja, joogastudio, kampaamo ja saunarekka.

Weekend Village –majoitusalue on elämää sykkivä ja turvallinen monipuolisesti oheispalveluita tarjoava majoitusalue festivaalivieraille Weekend Festivalin aikana. Weekend Village sijaitsee noin kilometrin päässä festivaalialueesta ja mahdollistaa useille tuhansille festivaalivieraille majoituspaikan vuoden parhaalle viikonlopulle.

VR järjestää lähiliikenteen ja kaukoliikenteen lisävuoroja Helsinkiin ja Tampereelle Weekend Festivalin aikana. Lisäksi Elämysmatkat kuljettaa festivaalikansaa Helsingistä, Lahdesta, Tampereelta ja Turusta festarialueelle.

Kartent tarjoaa ekologisen vaihtoehdon festarimajoittujalle

Weekend Villagen majoitusalue tarjoaa majoittujille oman telttapaikan sekä autopaikan lisäksi myös valmiiksi pystytettyjä 2 hengen telttoja, joista löytyy myös innovatiivinen ratkaisu majoitukseen. Ekologinen, kierrätyskartongista valmistettu Kartent on vastuullisen festarikävijän valinta. Kartent kestää sadetta ja tuulta, ja se pysyy pimeänä ja viileänä aamuisin. Käytön jälkeen pahvinen Kartent uusiokäytetään ja kierrätetään 100 %. Weekend Villagen leirintään voi saapua juhlimaan myös vaivattomasti: majoituksesta voi ostaa täyden palvelun paketin, jolloin valmiiksi pystytetty teltta tai Kartent sekä ilmapatja, tyyny ja makuupussi kuuluvat hintaan.

”Tuomme nyt toista kertaa majoitusalueen Weekend Festivalille. Arvoihimme kuuluu vahvasti vastuullisuus ja haluamme tarjota asiakkaillemme myös ekologisen, helpon vaihtoehdon. Jopa 25 % festarikävijöistä jättää telttansa majoituksen jälkeen alueelle. Se on aika paljon turhaa jätettä. Pahvitelttojen avulla me festarina, mutta myös festarikävijät, voimme toimia vastuullisemmin. Toivomme toki myös, että asiakkaamme ottavat festarin lopuksi oman telttansa mukaan ja kierrättävät muut roskat, jotta ympäristö pysyy siistinä. Weekend Villagessa on kiinnitetty erityistä huomiota kierrätysmahdollisuuksiin ja alueelta löytyy useampi kierrätyspiste”, kertoo Weekend Festivalin markkinointijohtaja Jyri Heikkinen.

Joogaa, kampauksia ja kukkaseppeleitä

Rentoutusta festariviikonloppuun tarjoavat useat eri alojen toimijat. Tuulianna on hämeenlinnalainen joogaopettaja, joka on luonut uraa viime vuosina tiukasti joogaopetuksen parissa. Joogaopettajana hän toimii omassa yrityksessään Kehome Hyvinvointikeskuksessa. Tuuliannan jooga on monelle paikalliselle tuttu nimi ja käsite. Kehome hyvinvointikeskus perustettiin rohkeasti pandemia- aikana ja siitä onkin tullut Hämeenlinnassa paikallisten rakastama hyvinvoinnin tyyssija. Festarikansalle on luvassa skumppajoogaa, olutjoogaa, tai mitä sitten lasista sattuukin löytymään lauantaina ja sunnuntaina.

Tamperelainen Kukka Kerttuli loihtii kukkaseppeleitä festarikävijöille perjantaina ja lauantaina. Seppeleet (20€) ja rannekukat (10€) tehdään aidoista kukista, leit (5€) valmistetaan tekokukista. Yrityksellä on pitkä historia Tampereen hallituskadulla, ja uusi yrittäjä palvelee asiakkaita ajattoman trendikkäästi.

Beauty Cave loihtii festarikansan näyttävimmät lookit. Festarikampaukset (25€) ja festarimeikit (25€) tehdään paikan päällä lauantaina ja sunnuntaina. Täyden palvelun parturi-kampaamo tarjoaa laajasti kauneudenhoitopalveluita asiakkaan tarpeisiin sekä Tampereella että Porissa.

Uudistunut festivaali tarjoaa kokonaisvaltaisen elämyksen

Weekend Festival muuttaa pääkaupunkiseudulta uuteen kaupunkiin, Hämeenlinnaan. Tapahtumaa on tehty tiiviissä yhteistyössä niin kaupungin kuin paikallisten toimijoiden kanssa. ”Haluamme tarjota asiakkaillemme pitkän tauon jälkeen kokonaisvaltaisen elämyksen, ja se näkyy monipuolisesti niin artistikattauksessa kuin myös uudistuneessa palvelutarjonnassa esimerkiksi Weekend Villagen, ruokaelämyksien, oheispalvelujen ja VIP-alueiden osalta. Majoitukseen tuomme myös saunarekan”, kerrotaan Weekend Festivalista. ”Leirintä on helppouden lisäksi omalta osaltaan myös ekologisempi vaihtoehto, kun festarin aikana matkustamiseen kotiin ja takaisin ei tarvitse varata aikaa eikä kulkuneuvoa. Lisäksi Hämeenlinnan muut majoitusvaihtoehdot ovat valtaosin loppuunvarattuja, joten Weekend Village vastaa myös kaupungin kasvaneeseen majoituskysyntään festariviikonloppuna”, Heikkinen jatkaa.

Weekend Village palvelee festivaalivieraita perjantaista 1.7. klo 9 alkaen maanantaihin 4.7. klo 12 saakka. Weekend Festivalin liput ja majoitusliput ovat saatavilla osoitteessa wknd.fi.