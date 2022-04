WEEKEND FESTIVALIN YHDEKSI PÄÄESIINTYJÄKSI DJ SNAKE – FESTIVAALIN LAVALLA NÄHDÄÄN HEINÄKUUSSA KATTAUS MAAILMAN SUOSITUIMPIA ARTISTEJA.

Suurta kansainvälistä suosiota nauttivan tähden, DJ Snaken, meriitit ovat kiistattomia: 35-vuotiaan ranskalaisen DJ-tuottajan musiikkia on striimattu 32 miljardia kertaa ympäri maailman. Viimeisimpiin hitteihin lukeutuva, Justin Bieberin kanssa yhteistyössä tehty, ”Let Me Love You” on rikkonut useita timantti- ja multiplatinarajoja. DJ Snake on takonut kansainvälisen suosion saavuttaneita kappaleita myös muun muassa Major Lazerin ja MØn sekä Selena Gomezin, Cardi B:n ja Ozunan kanssa.

Festivaali saa myös laajempaa kansainvälistä vahvistusta, kun muun muassa Flo Milli, Tion Wayne, Sam Tompkins, Lil Tjay, Peach Tree Rascals, AJ Tracey sekä Meduza esiintyvät kaikki Suomessa ensi kertaa. Ulkomaisista artisteista lavalle nousevat myös Tove Lo, Gorgon City sekä Rezz.

Weekend Festival on julkaissut tällä viikolla lisäksi myös lukuisia muita festivaalilla esiintyviä artisteja. Suomalaisista artisteista lavan haltuun ottavat esimerkiksi Blind Channel, Gasellit, JVG, Sanni ja Pyhimys.

”Artistikattauksemme ei ole enää pelkästään elektronista musiikkia edustava, vaan haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisesti eri genrejen kovimpien artistien esiintymisiä festivaalissa”, kertoo Weekend Festivalin markkinointijohtaja Jyri Heikkinen.

Kaiken kaikkiaan Weekend Festivalissa soittaa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna yli 80 artistia, Weekend Festivalissa nähdään ensi kesänä monipuolinen kattaus niin kansainvälisiä huippuja eri musiikkigenreistä, kotimaisia kärkinimiä kuin myös nousevia artisteja. Lisää artistijulkaisuja on luvassa vielä kevään aikana.

Päiväkohtaiset esiintyjät julkaistaan ma 11.4. ja samalla alkaa kaikkien lipputyyppien ennakkomyynti Weekend Festivalin uutiskirjeen tilaajille. Virallinen lipunmyynti alkaa ti 19.4. klo 9.00. Ennakkoliput saatavilla Ticketmasterista, varsinaisen lipunmyynnin alettua lippuja saatavilla myös Tiketistä ja Lippupisteestä.

8.4.22 mennessä julkaistut artistit:

A1 x J1

AJ Tracey

Averagekidluke

Bess

Blind Channel

Boy Pablo

Cledos

Costi

David Guetta

Devinity

Discrete

DJ Snake

Dose DJ's

Ege Zulu

Etta

F

Flo Milli

Gasellit

Gettomasa

Go_A

Gordo

Gorgon City

Heikki L

Ibe

Jambo

Jay1

Jesse Markin

JS16

JVG

Kiki

K-system

Lauri Haav

Lil Tjay

Louie Blue

Louisahhh

Madboiali

Martin K4rma

Mary Ann Hawkins

Mc Koo

Meduza

Melo

Milla Lehto

Milwin

MistaS

NCO

Nina Kraviz

Orion

Peach Tree Rascals

Pi'erre Bourne

Pihlaja

Post Malone

Proteus

Pyhimys

Rezz

Sam Tompkins

Sanni

Sebastian Noto

Sexmane

Simona

Stella Bossi

Super8 & Tab



