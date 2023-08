Wega suunnittelee suuren mittaluokan biokaasulaitoksen rakentamista Nivalaan ja järjestää keskustelutilaisuuden hankkeesta

Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biokaasulaitosinvestointia Nivalaan. Laitoksessa on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten liete- ja kuivalantaa, ylijäämärehua sekä muita mahdollisia jakeita. Biokaasulaitos voi vastaanottaa myös elintarviketeollisuuden biojätteitä, esimerkiksi heraa, kirnumaitoa sekä rasvakaivojätettä. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on noin 300 000 t vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurin.