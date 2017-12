Wello toimittaa Balille 10 MW:n aaltoenergiapuiston

Lehdistötiedote, 28.12.2017 klo 8.40. Suomalainen Wello on kehittänyt aaltoenergiaa hyödyntävän teknologian, joka ottaa energiaa talteen aaltojen liikkeestä. Wello on saanut ensimmäisen kaupallisen aaltoenergiapuiston tilauksen. Aaltoenergiapuiston tuottama sähkö on täysin päästötöntä.

Indonesialainen infrastruktuurirakennusyhtiö Gapura Energi Utama (GEU) on tilannut 10 MW:n Wello Pingviini aaltoenergiapuiston. Puisto tulee sijaitsemaan Balilla, Nusa Penida saaren läheisyydessä ja siitä tulee maailman suurin aaltoenergiapuisto. Voimalapuisto toimitetaan, kun lupaprosessi on saatettu loppuun, minkä arvioidaan tapahtuvan vuoden 2018 lopussa.

Patentoitu Wello Pingviini on aaltoenergiakonvertteri, jota on kehitetty ja testattu lähes 10 vuoden ajan. Laite on kestänyt rankimmatkin valtameriolosuhteet ja jopa 18 metriä korkeat aallot. Veden pinnalla kelluva Wello Pingviini ottaa talteen aaltojen kineettisen energian ja muuntaa sen päästöttömäksi sähköksi. Laitteen liikkuvat osat eivät ole kosketuksessa meriveden kanssa ja sen huoltotarpeet ovat vähäiset. Laitetta voidaan seurata ja säätää tarvittaessa etäyhteyden avulla. Wello Pingviinit eivät tuota visuaalista tai melusaastetta ja niitä voidaan käyttää lähes kaikilla valtamerten rannikkoalueilla.

”Olen erittäin ylpeä siitä, että pitkäjänteinen kehitystyömme on saamamme tilauksen myötä nyt palkittu. Tämä on kuitenkin vasta alkua, sillä Wello-aaltoenergialaitteellamme on maailmanlaajuinen myyntipotentiaali”, sanoo Heikki Paakkinen, Wellon toimitusjohtaja ja perustaja.

”Wello Pingviinin avulla tuotettu sähkö on jo erittäin kilpailukykyistä verrattuna merelle rakennettuun tuulivoimaan ja sarjatuotannon myötä tavoittelemme vielä 50 % kustannusleikkausta”, Paakkinen lisää.

Wello Pingviinin potentiaalinen markkina on arvoltaan yli miljardi euroa pelkästään Indonesiassa. Ratkaisu on kuitenkin toimiva maailmanlaajuisesti lähes kaikilla valtamerten rannoilla. Wello on myös solminut Indonesian markkinoihin liittyvän edustussopimuksen GEU:n kanssa.

Komang Agus Pribadiana, President Manager, GEU toteaa: ”Indonesiaa ympäröivän valtameren aaltoenergiapotentiaali on suuruudeltaan yli 17 GW, eikä sitä ole vielä lainkaan hyödynnetty. Yhteistyö Wellon kanssa on meille strategisesti merkittävää ja tavoitteenamme on mukaanpääsy valtavalle aaltoenergian sähkömarkkinalle. Yhteistyömme myötä on mahdollista valmistaa Wello Pingviini -aaltoenergialaitteen runko 100 %:sti paikallisesti Indonesiassa ja myös muita komponentteja voidaan tuottaa täällä paikan päällä.”





KUVA 1: Wello Pingviini - Wello on kehittänyt 10 vuotta laitetta, joka ottaa energiaa talteen aaltojen liikkeestä. Balille tuleva 10 MW:n on maailman suurin aaltoenergiapuisto.

KUVA 2: Yksi sijoitusvaihtoehto Wellon aaltoenergiapuistolle Nusa Penidalla.

Lisää kuvia saatavilla osoitteessa: www.wello.eu