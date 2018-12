Wiklundin kattobaarista Walo Rooftop Bar

Nimi kattobaarille -kilpailun lopputuloksena Wiklundin kattobaarin nimeksi muotoutui Walo Rooftop Bar.

- Walo viehätti nimenä, sillä siitä huokuu ilo, positiivisuus ja elämänmyönteisyys. Walo on myös asennetta. Se ilahduttaa, ottaa kantaa ja näyttää majakan lailla rohkeasti suuntaa, katsoo eteenpäin. Nimen jatko Rooftop Bar taas ilmentää hyvin liikeideaamme ja avaa ulkomaalaisille asiakkaille, millaisesta ravintolasta on kyse, toimialajohtaja Mikko Eskelinen linjaa.

Nimi kattobaarille -kilpailu sai turkulaiset liikkeelle. Parin viikon aikana nimikilpailuun tuli yli 1 700 toinen toistaan kekseliäämpää nimiehdotusta. Nimiehdotuksensa jättäneiden kesken arvottiin noin 330 euron arvoinen elämyspaketti Wiklundille.

- Kiitos kaikille nimiehdotuksensa jättäneille. On ollut ilo huomata, että Wiklundin katto herättää intohimoja ja on odotettu uutuus Turun keskustan ravintolatarjonnan joukkoon. Yhdeksän henkilöä ehdotti nimeksi Valoa tai Waloa ja Rooftop oli mukana lukuisissa nimiehdotuksissa, Eskelinen jatkaa.

Turun ensimmäinen kattobaari avataan vapuksi. Walo Rooftop Bar on Wiklundin kruununjalokivi. Kahteen kattokerrokseen ulottuvassa baarissa on huikeat näköalat yli kaupungin. Baarin tyyli on rouhea, rento ja tyylikäs. Ylemmän kerroksen suojaamaton kattoterassi on avoinna ilmojen salliessa. Alempi terassi puolestaan on ympärivuotinen vihreä keidas. Walo Rooftop Bar tarjoaa yhdessä muiden Wiklundin ravintoloiden kanssa hienoja elämyksiä ja upeat puitteet näköaloineen paitsi kaupunkilaisille, myös keväällä avattavan Original Sokos Hotel Wiklundin hotelliasiakkaille.

Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Eskelinen, puh. 010 764 5007