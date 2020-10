Wild Animals on syksyn villein uutuustapettimallisto

Boråstapeterin uusi tapettimallisto tuo estradille upeita eksoottisia kasveja ja eläimiä. Wild Animals on rakkaudenosoitus villille luonnolle ja sen monimuotoisuudelle.

Boråstapeterin uusi Wild Animals -minitapettimallistossa on kolme erityylistä kuosia, jotka muistuttavat kukin luonnon rikkaudesta – ja ehkä sen haavoittuvuudestakin. Sulavalinjaiset leopardit, savannin ylväät elefantit ja kirahvit ja viidakon apinat on ikuistettu tapettimallistoon omissa ainutlaatuisissa elinympäristöissään.

Jokaisesta kuosista on saatavilla myös ainoastaan kasviaiheiset variantit, joita voi halutessaan käyttää eläinkuosien kanssa rinnakkain.

Serengeti

Tansaniassa sijaitsevan tunnetun kansallispuiston mukaan nimetyn Serengeti-kuosin inspiraationa ovat toimineet ensimmäisten eurooppalaisten tutkimusmatkailijoiden vanhat litografialehdet, jotka kertovat varhaisista löytöretkistä Afrikkaan. Tapetissa on antiikkisen paperin tuntu ja vintage-henkistä kuosia koristavat savannin rikas luonto ja sen eläimet. Kasviaiheisen kuosivariantin nimi on Serengeti Savannah.

Madagaskar

Madagaskarin huikeat viidakot ovat biodiversiteetiltään maapallon monimuotoisimpia paikkoja ja Madagaskar-kuosissa seikkailevatkin muun muassa makiapinat ja kummituseläimet. Leikkisän tyylikkäässä kuosissa on kuvattu myös kuuluisa Madagaskarin tähti -orkidea, jota esiintyy ainoastaan Madagaskarin saarella. Kasviaiheisen kuosivariantin nimi on Madagaskar Leaves.

Samburu

Kenialaisen kansallispuiston mukaan nimetyn Samburu-kuosin itseoikeutettu päätähti on leopardi. Kissaeläinten kauneuskuningattaren kullankeltainen väri nousee kuosissa näyttävästi esiin graafista mustavalkoista puukuviota vasten. Tämänkin yksityiskohdiltaan runsaan kuosin innoitus on saatu löytöretkeilijöiden vanhoista litografioista. Kasviaiheisen kuosivariantin nimi on Samburu Tree.

Kaikki Boråstapeterin tapetit valmistetaan yrityksen omassa tehtaassa Boråsissa Ruotsissa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tuotannossa ei käytetä ollenkaan vaarallisia kemikaaleja ja tuotannon ympäristövaikutukset on pyritty painamaan minimiin. Kaikki värit ovat vesipohjaisia ja tapeteissa käytetty paperi on Pohjois-Euroopassa vastuullisesti tuotettua.