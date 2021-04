William Butler Yeatsin klassikkoteos nyt ensi kertaa suomeksi!

Jaa

Nobel-palkitun runoilijan okkultismista ja mystiikasta ammentava teos julkaistaan nyt ensi kertaa suomeksi.

”Kaikkea, mikä estää Henkeä vapautumasta, voidaan verrata solmuun, joka täytyy avata, tai häilymiseen tai väkivaltaan, jonka täytyy loppua, jotta päästään takaisin tasapainoon.”

Irlantilaisen William Butler Yeatsin (1865–1939) A Vision (1937) on sekä hämmästyttävä että hämmentävä teos. Teoksessa on aineksia niin filosofiasta, historiasta, kirjallisuudesta, kuvataiteesta kuin psykologiasta. Basam Books on julkaissut Yeatsin teoksesta suomennoksen Näky (Basam Books 2021), jonka on kääntänyt Jyrki Vainonen.



Kirja on hyvin henkilökohtainen taideteos, Yeatsin yksityisen filosofian ja maailmankatsomuksen esitys: osa teoksesta perustuu hänen vaimonsa Georgien uninäkyihin ja automaattikirjoituksiin, joita kertyi yhteensä tuhansia liuskoja.

Oman leimansa Näyn erikoislaatuiseen kokonaisuuteen antavat myös 1900-luvun alun muodikkaat aatevirtaukset: alkemia, astrologia, okkultismi, mystiikka ja teosofia.



Yeatsin myöhäiskauden runot, joita pidetään yleisesti hänen tuotantonsa huipentumana, perustuvat pitkälti Näkyyn. Hän ammensi runouteensa tästä visionäärisestä materiaalista kielikuvia, symboleja sekä kulttuurisia ja filosofisia ajattelumalleja. Romantikkona ja mystikkona Yeats halusi löytää ilmiötodellisuuden takaa toisen, merkityksellisemmän todellisuuden.

”Kuoleman ja syntymän tai syntymän ja kuoleman välissä sielu ei löydä onnea kuin hetkittäin; sen tavoitteena on kiertää nopeasti koko kiertonsa ja vapautua tuosta syklistä.”

Kääntäjästä

Teoksen on suomentanut kirjailija ja kääntäjä Jyrki Vainonen. Hänen edellinen Yeats-suomennoksensa, runovalikoima Torni ja kierreportaat, ilmestyi 2015. Hän on kääntänyt suomen kielelle myös muuta irlantilaista kirjallisuutta, mm. Seamus Heaneyn runoutta ja Jonathan Swiftin satiireja sekä kiistakirjoituksia.