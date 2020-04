Wings for Life World Run hyväntekeväisyysjuoksu 3.5.2020

Toukokuun 3. päivänä järjestetään maailmanlaajuinen hyväntekeväisyysjuoksu Wings for Life World Run, joka juostaan Wings for Life World Run –sovelluksen kanssa yksin, mutta samalla yhdessä muiden juoksijoiden kanssa ympäri maailman. Juoksu kerää varoja selkäydinvammojen tutkimukseen ja hoitoon. Suomessa hyvän asian puolesta liikkeellä ovat myös huippu-urheilijat Iivo Niskanen, Kalle Rovanperä ja Jonne Koski.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat riippuvaisia pyörätuolista selkäydinvamman johdosta. Melko usein siihen on syynä liikenneonnettomuus tai kaatuminen.

Wings for Life on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on tukea selkäydinvammojen tutkimusta ja hoitoa. Vuodesta 2004 lähtien Wings for Life on rahoittanut tutkimushankkeita ja kliinisiä tutkimuksia ympäri maailmaa. Osallistumalla Wings for Life World Run -hyväntekeväisyysjuoksuun jokainen meistä voi olla osana maailmanlaajuista liikettä joka edesauttaa läpimurtojen tekemistä selkäydinvammojen hoidon, kuntoutuksen ja potilaiden toimintakyvyn parantamisen saralla.

Hyvän asian puolesta lenkkeily onnistuu helposti ladattavan sovelluksen avulla missä vain - virtuaalisen catcher auton kirittäessä suoritusta. Tapahtumassa ei juosta mitään tiettyä matkaa, vaan niin pitkälle kunnes catcher-auto saavuttaa juoksijan. Auto lähtee liikkeelle 30 minuuttia startin jälkeen ja pikkuhiljaa vauhtia nostamalla saavuttaa juoksijat. Maali on siinä, missä catcher-auto saavuttaa juoksijan. Virallinen Wings for Life World Run -sovellus pitää osallistujan ajan tasalla auton sijannista ja siitä, milloin se saavuttaa hänet.

Mukaan hyväntekeväisyystalkoisiin ovat lähteneet myös huippu-urheilijat Iivo Niskanen, Kalle Rovanperä ja Jonne Koski. Jokainen heistä on perustanut oman Wings for Life World Run virtuaalitiiminsä ja nyt kuka tahansa voikin liittyä mukaan juoksemaan näiden urheilijoiden riveihin ja kerätä yhdessä rahaa selkäydinvammojen tutkimukseen ja hoitoon.

Iivo Niskanen & Hyväntekijät:

https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/teams/EjqoY5

Team Kalle Rovanperä:

https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/teams/5NK9WE

Team Koski:



https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/teams/5d9LLE



Sovelluksen lataaminen on maksutonta. Juoksuun oikeuttava 20€ rekisteröitymismaksu ohjataan 100% lyhentämättömänä selkäydinvammojen kansainväliseen tutkimustyöhön ja hoitoon.





