Wolt ja 1Store aloittavat yhteistyön – Applen tuotteita saa jatkossa kotiin ja toimistolle yhtä näppärästi kuin lounaan

1Store on Suomen suurin Apple-tuotteiden valtuutettu jälleenmyyjä. Neljä Apple Premium Reseller myymäläämme sijaitsevat Helsingissä ja Turussa. Työllistämme yhteensä 40 henkilöä yrityspalvelu MacPeoplen kanssa. 1Store-myymälät palvelevat kuluttajia, ammattilaisia ja pienyrityksiä.

Wolt on suomalainen vuonna 2014 perustettu teknologiayritys, joka toimii tällä hetkellä 23 maassa ja 110 kaupungissa. Woltin mobiilisovelluksella tai verkkosivuilla asiakkaat voivat tilata ruokaa ja muita päivittäistavaroita alustan kumppaniravintoloista ja -kaupoista. Woltilla on noin 1700 työntekijää, 27 000 ravintolakumppania, yli 1000 päivittäistavarakumppania, 48 000 lähettikumppania ja lähes 8 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. Yrityksen toimitusjohtaja on Miki Kuusi. Wolt on kerännyt 267 miljoonaa euroa rahoitusta sijoittajilta, joihin lukeutuvat muun muassa ICONIQ Capital, Highland Europe, 83North, EQT Ventures, Inventure, Lifeline Ventures, Supercellin perustaja ja toimitusjohtaja Ilkka Paananen sekä entinen Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.