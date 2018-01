Wood U Make It Happen? Metsäteollisuuden innovaatiokilpailussa haetaan ideoita ja taitajia

Metsäteollisuus ry täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlavuosi käynnistyy opiskelijoille suunnatulla ”Wood U Make It Happen?” -innovaatiokilpailulla. Kilpailussa etsitään tuoreita näkökulmia ja uusia ideoita metsäteollisuuden haasteisiin sekä megatrendeihin, kuten väestönkasvuun ja ympäristöhaasteisiin, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Innovaatiokilpailu tarjoaa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden tuoda esiin uusia ideoita hyödyntää puuta. Työssä puulla on keskeinen rooli, mutta kilpailutyö voi olla uusi tuote, palvelu tai toimintatapa. Parhaat palkitaan merkittävillä rahapalkinnoilla ja kilpailun järjestäjinä mukana olevat metsäteollisuusyritykset tarjoavat heille sparrausta ja tukea.

Biotalouden huippuasiantuntijat valitsevat voittajat ja 10 000 euron pääpalkinnon saajan

Tuomaristo koostuu biotalouden huippuasiantuntijoista. Puheenjohtajana toimii Maija Itkonen, Gold&Green Foodsin perustaja; muut jäsenet ovat Client Development Director Olli Bremer, Demos Helsinki, johtaja Jarmo E. Heinonen, Business Finland; Manager, Technology Strategy Veera Eskelin, UPM; toimitusjohtaja Tuomas Mustonen, Paptic ja Senior Vice President, Business Development Mikko Saavalainen, Metsä Wood.

”Biotalouden innovaatiot ovat suomalaisten vahvuus ja uskon, että opiskelijoilta tulee rohkeita ja luovia ehdotuksia. Odotan innolla kilpailutöiden valmistumista”, sanoo Maija Itkonen, tuomariston puheenjohtaja.

Innovaatiokilpailu ”Wood U Make It Happen?” käynnistyy 17.1.2018 ja siihen voi osallistua 16.4.2018 saakka. Parhaimmat 6-8 semifinalistia pääsevät esittelemään töitään Helsingin messukeskukseen 31.5.2018 kansainväliseen metsäteollisuuden PulPaper 2018 -tapahtumaan. Voittajat julkistetaan 27.9.2018 Metsäteollisuus ry:n 100-vuotisjuhlassa. Kilpailun parhaat työt palkitaan: ensimmäinen palkinto on 10 000 euroa, toinen 5 000 euroa ja kolmas sija 3 000 euroa. Opiskelijat voivat osallistua yksin tai ryhmässä.

100 vuotta metsäteollisuuden edunvalvontaa

Kilpailu on osa Metsäteollisuus ry:n 100-vuotisjuhlavuotta, joka nyt alkaa uusiutumisen ja innovoinnin merkeissä.

”Kunnioitamme menneitä sataa vuottamme parhaiten katsomalla tulevaisuuteen. Metsä on suomalaisille suuri mahdollisuus, ja nyt on metsäteollisuuden tulevaisuuden osaajien vuoro näyttää suuntaviivoja. Metsäteollisuus säilyy kilpailukykyisenä, kun se pystyy uusiutumaan ja kehittämään toimintaansa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuus ry on toiminut vuosisadan ajan suomalaisen metsäteollisuuden puolestapuhujana ja ollut elinkeinoelämän vahva vaikuttaja. Alalla on ollut ja on edelleen merkittävä rooli yhteiskunnan tukipilarina, joka tuo hyvinvointia monelle pienellekin paikkakunnalle ja yhteisölle ympäri Suomen. Metsäteollisuus on jälleen Suomen suurin vientiala. Viime vuodet ovat olleet metsäteollisuudelle vahvan nousun ja investointien aikaa. Vakaa ja pitkäjänteinen toimintaympäristö takaa suomalaisen metsäteollisuuden menestyksen tulevaisuudessakin.

www.forestindustries.fi/contest



Lisätietoa: innovaatioasioiden päällikkö Alina Ruonala-Lindgren, puh. 0400 454 241

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Anne Pirilä, viestintäjohtaja puh. 09 132 6645 tai 050 550 9480



Internet: www.metsateollisuus.fi

Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus

________________________________________________________________________

Internet: www.forestindustries.fi

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Anne Pirilä, Communications Director, tel. +358 9 132 6645 or mobile +358 50 550 9480