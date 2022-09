WoodSafe® riskijäteastiat puolittavat terveydenhuollon CO2-päästöt

Polypropeenista (PP, perinteinen täysin öljypohjainen muovi) valmistetut riskijäteastiat ovat nykyään terveydenhuollon kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöjä aiheuttava poltettava jäte.

FrostPharman innovatiivisella, biokomposiitista valmistetuilla WoodSafe® - riskijäteastioilla voitaisiin vähentää terveydenhuollon yksiköiden ja sairaaloiden poltettavasta jätteestä aiheutuneita CO 2 -päästöjä yli 50 %. Riskijäteastioita käytetään pistävälle ja viiltävälle jätteelle, esim. neulat. Pistävä ja viiltävä jäte on riskijätettä ja se hävitetään polttamalla koko riskijäteastia sisältöineen.

WoodSafe® - riskijäteastiat on valmistettu Stora Enson biokomposiitista, joka tehdään metsätalouden jäännösjätteestä (sahanpuru) ja kierrätysmuovista. Astiat valmistetaan Ruotsissa kokonaan pohjoismaisista raaka-aineista.

LCA-analyysin* mukaan siirtyminen nykyisistä muovisista riskijäteastioista WoodSafe® - riskijäteastioihin vähentäisi astioiden polttamisesta aiheutuvia CO 2 -päästöjä yli 50 %. Pelkästään Ruotsissa käytetään nykyään vuosittain noin 4 miljoonaa fossiilisesta muovista valmistettua riskijäteastiaa, jotka hävitetään polttamalla, ja jotka muodostavat näin yhden suurimmista hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista jäteluokista terveydenhuollossa.

*LCA= Life Cycle Assessment, elinkaariarviointi. Elinkaariarvioinnilla tarkoitetaan tuotteen sen koko elinkaaren ympäristövaikutuksien tutkimista raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti.

Vaihtamalla WoodSafe®- riskijäteastioihin pystyttäisiin vaikuttamaan merkittävästi CO 2 -päästöjen vähenemiseen. WoodSafe® - riskijäteastioilla on samat ominaisuudet kuin nykyisin käytössä olevilla muovisilla riskijäteastioilla. Näin vaihtaminen ilmastokestävämpään ratkaisuun ei vaadi terveydenhuollon yksiköiltä toimintatapojen muutoksia.

“Meille yrityksenä on tärkeää yrittää eri tavoin integroida ilmastoajattelu osaksi liiketoimintamalliamme. Woodsafe®:n kehittäminen on siksi ollut meillä FrostPharmalla prioriteetti. Tuloksena on tuote, joka voi korvata nykypäivän riskijätesastiat” , sanoo FrostPharman toimitusjohtaja Fredrik Andersch.

Riskijäteastioiden biokomposiittimateriaalien kehittämistä on tehty pitkään, eikä vain FrostPharmalla.

“Monet ovat yrittäneet kehittää biokomposiittimateriaalista valmistettuja riskijäteastioita”, sanoo Henrik Alfredsson, FrostPharman ympäristöpäällikkö ja WoodSafe®-tuotepäällikkö.

"Mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Siksi olemmekin erittäin iloisia voidessamme nyt tuoda markkinoille valmiin, patentoidun tuotteen, joka täyttää kaikki alan laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Terveydenhuollon kiinnostus on ollut erittäin suurta ja on havaittavissa, että terveydenhuollossa on selkeä tavoite ja halu pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä", Alfredsson toteaa.