WSOY lahjoittaa Pelastetaan Itämeri -oppaan kaikille Suomen yläkouluille

WSOY julkaisee Johan Tellin ja Iiris Kalliolan Pelastetaan Itämeri -oppaan yhteistyössä ympäristöjärjestö WWF:n kanssa. WSOY jakaa tammikuun lopussa yhteensä 20 000 kirjaa kaikille yläkouluille osana WSOY:n 140-vuotisjuhlavuotta.

Viimeaikaisten tutkimustietojen mukaan Itämeren tila ei ole parantunut toivotusti. Teoksen kautta WSOY ja WWF kutsuvatkin kaikki yläkoululaiset oppimaan uutta ja auttamaan ainutlaatuista mertamme.

Pelastetaan Itämeri -teos tukee perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita, sillä se ohjaa kestävään elämäntapaan ja kannustaa nuoria toimimaan aktiivisesti luonnon hyväksi. Kirja tarjoaa tietoa Itämeren tilasta ja konkreettisia keinoja, joilla nuori voi itse vaikuttaa oman ympäristön kehitykseen.

”140-vuotias WSOY haluaa juhlavuonnaan katsoa tulevaisuuteen ja varmistaa, että niin kauno- kuin tietokirjallisuudenkin maalaamat dystopiakuvat eivät pian muutu todellisuudeksi. Jaamme tämän takia jokaiselle suomalaiselle yläkoululle 25 kappaletta Pelastetaan Itämeri -opasta. Toiveemme on, että kirja tavoittaisi tänä vuonna jokaisen 9.-luokkalaisen tulevaisuuden rakentajan sekä herättäisi kouluissa keskustelua Itämeren suojelusta”, WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Paula Halkola toteaa.

Teos on erityisen ajankohtainen, sillä ympäristöministeriön vastikään julkaiseman Suomen meriympäristön tila 2018 -arvion mukaan Itämeren tila ei ole kohentunut tavoitellulle tasolle. Esimerkiksi rehevöitymisen suhteen meren tila on paikoin heikentynyt ja useiden kalalajien tila on huolestuttava. Toisaalta viime vuosien saavutukset osoittavat, että Itämeren ongelmat voidaan ratkaista. Muun muassa vuonna 2016 Itämeri nimitettiin erityisalueeksi, jossa laivojen käsittelemättömien jätevesien päästäminen on kielletty.

Pelastetaan Itämeri -teos kertoo käytännönläheisesti, miten jokainen voi auttaa Itämerta vaikkapa ilmaisemalla huolensa päättäjille tai vähentämällä lihankulutustaan.

”Opas sopii loistavasti Itämeri-aiheisen oppimiskokonaisuuden rakentamiseen peruskouluissa, sillä se sekä kertoo ajankohtaisesti Itämeren tilasta että esittelee kattavasti erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. Olisi hienoa nähdä, että kirja innostaisi oppilaita aloittamaan Pelastetaan Itämeri -projekteja. Oppilaat voisivat haastaa koko kouluyhteisön - koteja myöten - toteuttamaan näitä toimia. Yhdessä toimimalla vaikutukset kasvavat”, sanoo WWF ohjelmapäällikkö Hanna Seimola.

