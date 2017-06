WSOY:ssä kustantajanimityksiä

Tommi Kinnuselle 20. käännöskieli - Neljäntienristeys myyty Kiinaan 14.6.2017 12:10 | Tiedote

Tommi Kinnusen Neljäntienristeyksen kiinankieliset käännösoikeudet on myyty. Ostaja on Pekingissä toimiva kustantaja China International Radio Press, joka on juuri aloittanut pohjoismaisen nykykirjallisuuden huippuihin keskittyvän julkaisusarjan. Kiina on Tommi Kinnusen kirjoille jo 20. käännöskieli.